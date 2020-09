Οικονομία

Θεοχάρης: Η Ελλάδα πρωταγωνιστούσε και θα πρωταγωνιστεί στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη

Ο Υπουργός Τουρισμού στέλνει το μήνυμά του με αφορμή το εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού.

"Η Ελλάδα πρωταγωνιστούσε και θα πρωταγωνιστεί στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη και για αυτό θα δουλέψουμε εντατικά και συστηματικά", επισημαίνει σε συνέντευξη του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, με αφορμή τον σημερινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού που έχει θέμα: «Τουρισμός και Αγροτική Ανάπτυξη».

Στέλνοντας το δικό του μήνυμα ο κ. Θεοχάρης εστιάζει στα επιτεύγματα της φετινής ιδιαίτερης χρονιάς για τον ελληνικό τουρισμό. «Η τουριστική αγορά έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα. Η χώρα μας ήταν ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμός για όσους επέλεξαν να ταξιδέψουν και να πάνε διακοπές», σημείωσε ο κ. Θεοχάρης και απαντώντας στην ερώτηση τι «γεύση» αφήνει η εφετινή τουριστική χρονιά στην πολιτική ηγεσία του τουρισμού, ο κ. Θεοχάρης υπογραμμίζει τα εξής: «Νιώθουμε, λοιπόν, δικαίωση. Δεδομένων των συνθηκών και ότι ξεκινήσαμε από το μηδέν, με στόχο τον έναν τουρίστα και το ένα ευρώ, μπορώ σήμερα να πω ότι τα καταφέραμε. Και αυτό είναι η βάση μας για την επόμενη ημέρα, όταν θα έχει κοπάσει η υγειονομική καταιγίδα».

Σε ό,τι αφορά στις προκλήσεις της επόμενης χρονιάς ο κ. υπουργός ανέφερε, μεταξύ άλλων, την ανάκτηση του χαμένου εδάφους για τον ελληνικό τουρισμό από τις επιπτώσεις της πανδημίας. «Με έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης, σε σχέση με τη βιωσιμότητα, με τα ψηφιακά, με καταρτίσεις, με συνεχή προβολή της χώρας, με πρωτοβουλίες για υιοθέτηση κοινών ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων, το 2021 μπορεί να είναι και θα είναι η απαρχής της επόμενης μέρας», όπως εξηγεί ο κ. Θεοχάρης.

Αναλυτικά η συνέντευξη του υπουργού Τουρισμού:

Τι μήνυμα στέλνει η πολιτική ηγεσία του τουρισμού τη σημερινή παγκόσμια ημέρα τουρισμού;

Ο ελληνικός τουρισμός φέτος πέτυχε τρεις πολύ σημαντικούς στόχους. Πρώτον, η τουριστική αγορά έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα. Η χώρα μας ήταν ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμός για όσους επέλεξαν να ταξιδέψουν και να πάνε διακοπές. Για παράδειγμα η ΤUI ανακοίνωσε ότι ήταν ο πιο δημοφιλής προορισμός της. Δεύτερον, το brand και η καλή φήμη που διαμορφώθηκε κατά την πρώτη φάση της πανδημίας, όχι μόνο διατηρήθηκε, αλλά και ενισχύθηκε κατά την τουριστική περίοδο. Η Ελλάδα προσέφερε στους επισκέπτες μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες παρέχοντάς τους ταυτόχρονα το αίσθημα της ασφάλειας που ήταν πολύ καθοριστικό εν μέσω μιας τέτοιας κρίσης.

Ποιος δε θυμάται τους Βρετανούς τουρίστες να δηλώνουν ότι στην Ελλάδα αισθάνονται πιο ασφαλείς σε σχέση με τη χώρα τους; Τρίτον, είχαμε υποδειγματική εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Οι άνθρωποι του τουρισμού βοήθησαν πολύ ώστε η ασφάλεια που είχε τεθεί ως προτεραιότητα για επισκέπτες, εργαζόμενους και κατοίκους, να εξασφαλιστεί και όλοι όσοι ήρθαν στη χώρα μας επέστρεψαν στις πατρίδες τους υγιείς χωρίς μια στιγμή να αισθανθούν φόβο ή ανασφάλεια. Το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου διενεργήθηκαν πάνω από 4.000 τεστ στους εργαζομένους του τουρισμού με μόνο δύο δείγματα θετικά.

Πώς απαντά η πολιτική ηγεσία του τουρισμού στις νέες προκλήσεις που διαμορφώνονται;

Η ανάκτηση του χαμένου εδάφους από τις επιπτώσεις της πανδημίας είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Και κακά τα ψέματα δεν κερδίζεται από τη μία μέρα στην άλλη. Θα κινηθούμε σε δύο άξονες. Ο πρώτος είναι ο ουσιαστικός μετασχηματισμός της προβολής της χώρας. Υπάρχουν καμπάνιες που «τρέχουν» αυτή την περίοδο και ταυτόχρονα προετοιμαζόμαστε για το 2021. Λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις εξελίξεις με την πανδημία. Ο δεύτερος άξονας σχετίζεται με τον συνολικό χαρακτήρα και την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Παραμένοντας πιστοί στον στρατηγικό σχεδιασμό για ουσιαστική βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών, έχουμε θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα την εκτέλεση έργων όπως πχ η ποιοτική αναβάθμιση των τουριστικών καταλυμάτων με προδιαγραφές αειφορίας, προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και προσβασιμότητας, ο εκσυγχρονισμός εκατοντάδων τουριστικών λιμένων, η καλλιέργεια νέων μορφών τουρισμού κ.λπ. Ταυτόχρονα όμως επενδύουμε σε μια ουσιαστική, μεταρρυθμιστική τομή της επαγγελματικής εκπαίδευσης για τα μελλοντικά στελέχη, για τους Έλληνες εκείνους οι οποίοι θα υποδέχονται πρώτοι κάθε επισκέπτη ο οποίος φτάνει στην πατρίδα μας.

Τι γεύση αφήνει η εφετινή τουριστική χρονιά; Μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για νέο ξεκίνημα, παρά τις εφετινές δυσκολίες;

Ήταν ένα καλοκαίρι πολύ διαφορετικό από αυτά που είχαμε ζήσει ως τώρα. Ένα καλοκαίρι με το βλέμμα στραμμένο πρωτίστως στην ασφάλεια. Η πανδημία του κορονοϊού προκάλεσε ανυπολόγιστη ζημιά στην παγκόσμια τουριστική οικονομία. Και όπως γνωρίζετε, μετά από παρόμοιες κρίσεις απαιτείται χρόνος για την επάνοδο στην κανονικότητα. Το πρώτο βήμα έγινε. ‘Ήταν η ίδια η επανεκκίνηση του τουρισμού, υπόθεση πολύπλοκη και σας θυμίζω πολλοί αμφισβητούσαν την υλοποίηση αυτής της προσπάθειας.

Χρειάστηκε ολοκληρωμένο και εκτενές σχέδιο, με πρωτόκολλα, με πυρετώδεις διπλωματικές διαβουλεύσεις, με ξενοδοχεία καραντίνας, με συνεχείς προσαρμογές. Έχω την αίσθηση ότι πια γίνεται κτήμα όλων ότι η σημασία του τουρισμού είναι τέτοια που έπρεπε να ανοίξει. Όλη όμως η οικονομική δραστηριότητα-όχι μόνο του τουρισμού-έπρεπε να ξεκινήσει με προσοχή, με ασφάλεια, με μια άλλη κανονικότητα. Με γνώμονα ότι οποιοδήποτε αποτέλεσμα θα στήριζε οικογένειες, εργαζόμενους, επαγγελματίες, επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες ή μεγάλες. Νιώθουμε, λοιπόν, δικαίωση. Δεδομένων των συνθηκών και ότι ξεκινήσαμε από το μηδέν, με στόχο τον έναν τουρίστα και το ένα ευρώ, μπορώ σήμερα να πω ότι τα καταφέραμε. Και αυτό είναι η βάση μας για την επόμενη ημέρα, όταν θα έχει κοπάσει η υγειονομική καταιγίδα.

Τι απαντάτε στις φωνές που λένε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να έχει τόση μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό;

Η Ελλάδα δεν πρέπει να έχει τόσο μεγάλη εξάρτηση από ένα είδος τουρισμού. Εννοώ το τουριστικό μοντέλο που επιδιώκει στενά την αύξηση των εισερχομένων τουριστών από το εξωτερικό και εξαντλείται στην αύξηση των αφίξεων. Στόχος μας είναι η διαφοροποίηση και η ποιοτική αναβάθμιση του προϊόντος που προσφέρει η πατρίδα μας. Τα διάφορα είδη θεματικού τουρισμού πχ ορειβατικός, καταδυτικός, τουρισμός υγείας και αποκατάστασης, γαστρονομικός μπορούν να προσελκύσουν πιο απαιτητικούς τουρίστες και οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν περισσότερα χρήματα. Και με αυτό τον τρόπο αφ΄ ενός αναδεικνύονται φυσικά πλεονεκτήματα, όπως τα ασύγκριτης ποιότητας αγροτικά προϊόντα μας και αφ' ετέρου επιτυγχάνεται η επέκταση της τουριστικής περιόδου.

Ποιο τελικά θα είναι το στοίχημα της επόμενης χρονιάς, καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι με τα τουριστικά πράγματα έχουν στρέψει τις ελπίδες τους στο 2021;

Η Ελλάδα πρωταγωνιστούσε και θα πρωταγωνιστεί στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη και για αυτό θα δουλέψουμε εντατικά και συστηματικά. Το στοίχημα της επόμενης χρονιάς πρέπει να είναι η εστίαση στην ποιότητα. Με έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης, σε σχέση με τη βιωσιμότητα, με τα ψηφιακά, με καταρτίσεις, με συνεχή προβολή της χώρας, με πρωτοβουλίες για υιοθέτηση κοινών ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων, το 2021 μπορεί να είναι και θα είναι η απαρχής της επόμενης μέρας.