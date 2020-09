Πολιτική

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στα σημεία της πυρκαγιάς στον Βύρωνα (βίντεο)

Τα μέλη του κλιμακίου συναντήθηκαν με άνδρες της Πυροσβεστικής και εθελοντές δασοπυροσβέστες ενώ συνομίλησαν και με κατοίκους.

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία επισκέφθηκε τον Υμηττό και έκανε αυτοψία στην περιοχή στην οποία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου μεγάλης έκτασης πυρκαγιά.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «το κλιμάκιο το οποίο αποτελείτο από τους τομεάρχες της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Χρήστο Σπίρτζη (Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη), Νίκο Παππά (Τομεάρχη Υποδομών και Μεταφορών), Κώστα Ζαχαριάδη (Τομεάρχη Εσωτερικών), Χαρά Καφαντάρη (αναπληρώτρια Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη για θέματα Πολιτικής Προστασίας), Μίλτο Χατζηγιαννάκη (αναπληρωτή Τομεάρχη Εσωτερικών για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης), Θεανώ Φωτίου (αναπληρώτρια Τομεάρχη Εργασίας για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), τους βουλευτές Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών, Γιάννη Μπαλάφα και Ραλλία Χρηστίδου, τον διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Θανάση Θεοχαρόπουλο, και τα μέλη της Κ.Ε. του κόμματος, Ζανέτ Τσίπρα και Νίκο Καραντιλιόν, ενημερώθηκε για την κατάσταση από τον δήμαρχο Βύρωνα, Άκη Κατωπόδη και τον αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Χρήστο Σπυρόπουλο.

Παράλληλα, συναντήθηκε με άνδρες της Πυροσβεστικής και εθελοντές δασοπυροσβέστες που βρίσκονται στο σημείο για να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις, καθώς και με κατοίκους της περιοχής.

Τα μέλη του κλιμακίου συνεχάρησαν τους πυροσβέστες, οι οποίοι, παρά τις δυσχερείς συνθήκες, έφεραν εις πέρας με απόλυτη επιτυχία το έργο της κατάσβεσης και η πυρκαγιά δεν απείλησε κατοικίες.

Κοινός τόπος των επαφών με δημοτική αρχή, άνδρες της Πυροσβεστικής και κατοίκους ήταν η ανάγκη για αντιπυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής του Υμηττού.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα φέρουν στο Κοινοβούλιο το θέμα για την προστασία του Υμηττού και την αποκατάσταση των καμένων δασικών εκτάσεων»