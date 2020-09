Κοινωνία

Επίθεση με πέτρες κατά αστυνομικών για έλεγχο σε... γλέντι!

Δύο αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση από δεκάδες άτομα, όταν πήγαν για σύσταση.

(εικόνα αρχείου)

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν τα ξημερώματα έπειτα από επίθεση που δέχθηκαν από Ρομά, τα ξημερώματα, στο Μενίδι.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 2:00, αστυνομικοί πήγαν σε σπίτι στο Μενίδι μετά από καταγγελία για διατάραξη κοινής ησυχίας και συνωστισμό.

Μόλις έφτασαν στο σημείο δέχθηκαν ξαφνικά επίθεση από περίπου τριάντα άτομα, που τους πετούσαν πέτρες και διάφορα άλλα αντικείμενα.

Η αστυνομία προχώρησε σε τέσσερις συλλήψεις.