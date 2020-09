Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός “έδεσε” τον Ντρέγκερ (εικόνες)

Ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο μακράς συνεργασίας με τους ερυθρόλευκους.

Παίκτης του Ολυμπιακού και με τη βούλα είναι από σήμερα ο Μοχάμεντ Ντρέγκερ, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας και εν συνεχεία ανακοινώθηκε από τους «ερυθρόλευκους».

Ο 24χρονος Τυνήσιος οπισθοφύλακας, ο οποίος καλύπτει την δεξιά πτέρυγα και έχει χρισθεί διεθνής 13 φορές, την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, αγωνίστηκε ως «δανεικός» από τη Φράιμπουργκ στην Πάντεμπορν, μετρώντας 18 συμμετοχές, ένα γκολ και τρεις ασίστ.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μοχάμεντ Ντρέγκερ.

Ο γεννημένος στη Γερμανία Τυνήσιος, είναι 24 ετών (25/6/1996), με ύψος 1.78, διεθνής με την ομάδα της Τυνησίας και αγωνίζεται στη δεξιά πλευρά της άμυνας.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τη δεύτερη ομάδα της Φράιμπουργκ το 2015, ενώ από το 2017 προβιβάστηκε στην πρώτη ομάδα του συλλόγου. Για μία διετία (2018-2020) αγωνίστηκε υπό τη μορφή δανεισμού στην Πάντερμπορν για να γίνει πλέον κάτοικος Πειραιά».