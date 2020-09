Κόσμος

Βόμβα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου προκάλεσε εκκένωση γειτονιάς (βίντεο)

Μεγάλη επιχείρηση για τη μεταφορά της βόμβας από κατοικημένη περιοχή.

Βόμβα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε σε γειτονιά της Ιταλίας.

Η επιχείρηση ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Κυριακής στο Μπολτζάνο (Bolzano), όπου ειδικοί του Στρατού απομάκρυναν τη βόμβα αμερικανικής κατασκευής και βάρους 250 κιλών με ασφάλεια.

Η μεταφορά της ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα και με τη βοήθεια της Πολιτικής Προστασίας.

Πάνω από 4000 άνθρωποι είχαν πριν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, αφού η περιοχή χωρίστηκε σε κόκκινη ζώνη, ( η ακτίνα 500 μέτρων από το σημείο όπου βρέθηκε η βόμβα) και η Κίτρινη Ζώνη, όπου οι στρατιώτες περιπολούσαν ώστε να βεβαιωθούν ότι οι πολίτες θα παρέμεναν στα σπίτια τους, μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης.