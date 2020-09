Κοινωνία

Διασωληνώθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης

Στη ΜΕΘ παραμένει ο Αρχιεπίσκοπος Ειρηναίος, ο οποίος διεκομίσθη το πρωί στα Επείγοντα. Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του.

Επιδείνωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κ.Ειρηναίου, ο οποίος το πρωί της Κυριακής μεταφέρθηκε στα Επείγοντα του ΠΑΓΝΗ, με οξεία υπερκαπνική ανεπάρκεια.

Στο πρώτο ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του, το οποίο υπογράφει ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, καθηγητής Γεώργιος Χαλκιαδάκης, αναφέρεται ότι ο κ.Ειρηναίος διασωληνώθηκε.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

«Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος , διεκομίσθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου στις 9:20π.μ, με οξεία υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια.

Αρχικά, αντιμετωπίστηκε με μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό , χωρίς όμως ανταπόκριση και γι’ αυτό μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου μας, όπου και διασωληνώθηκε.

Η αναπνευστική του διαταραχή ελέγχεται και παραμένει αιμοδυναμικά σταθερός.

Το πρώτο Covid test που πραγματοποιήθηκε είναι αρνητικό».