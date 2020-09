Κοινωνία

Ανησυχία για τον συνωστισμό σε πλατείες μετά τα μεσάνυχτα (εικόνες)

Νέοι μαζεύτηκαν σε πλατείες της Αττικής μετά το κλείσιμο των καταστημάτων παρά τα νέα μέτρα.

Ανησυχία προακλούν οι εικόνες συνωστισμού σε πλατείες από νέους μετά τα μεσάνυχτα, παρά τα νέα περιοριστικά μέτρα.

Για ακόμα μία νύχτα χθες, νέοι μαζεύτηκαν στις πλατείες της Αττικής μετά το κλείσιμο των καταστημάτων τα μεσάνυχτα. Δεκάδες νεαροί σε παρέες μεταξύ τους, συνήθως χωρίς μάσκα και αποστάσεις, παρέμειναν και μετά τα μεσάνυχτα στις πλατείες.

«Το κλείσιμο των καταστημάτων στις 12 και τα άλλα μέτρα έχουν στόχο να πειστούν οι πολίτες πως υπάρχει πρόβλημα και να ελαττώσουν τον χρόνο που έρχονται οι άνθρωποι σε επαφή», επεσήμανε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ο καθηγητής μικροβιολογίας Αλκιβιάδης Βατόπουλος και προσέθεσε ότι «η προσπάθεια είναι να ελαττωθεί η πιθανότητα να μεταδοθεί ο ιός, να σταματήσει η διασπορά».





«Η Επιτροπή θέλει να δει τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα, να δούμε πώς πραγματικά πάνε τα πράγματα. Η αίσθησή μου είναι ότι έχουμε να κάνουμε με δύο εικόνες: Η πρώτη είναι η εικόνα το πρωί, όπου οι άνθρωποι φοράνε μάσκα και προσέχουνε τις αποστάσεις και η άλλη η Ελλάδα του βραδιού, που οι άνθρωποι χαλαρώνουν. Δεν είναι εύκολη δουλειά να πείσουμε τον κόσμο» τόνισε. «Το ενδεχόμενο νέων, σκληρότερων μέτρων, εξαρτάται από τη συμπεριφορά μας», σημείωσε ο καθηγητής.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας, Χαράλαμπος Γώγος, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, τόνισε ότι υπάρχει πιθανότητα υπερμετάδοσης στις πλατείες, λόγω συνωστισμού. Ένας μπορεί να μολύνει 80-90 ή ακόμα και 100 άτομα σε τέτοιες περιπτώσεις.

Μάλιστα, σημείωσε πως η διασπορά στην Αθήνα οφείλεται και σε όλα αυτά. Σε αυτές τις συγκεντρώσεις κόσμου χωρίς μάσκα: «Είναι ο ένας πάνω στον άλλον και χωρίς μάσκα».