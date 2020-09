Παράξενα

Viral ο παπαγάλος που τραγουδά… Μπιγιονσέ! (βίντεο)

Ήταν κατά τη διάρκεια της καραντίνας όταν οι εργαζόμενοι του ζωολογικού κήπου του Λινκολνσάιρ τον άκουσαν για πρώτη φορά να ερμηνεύει το "When i was o boy" της διάσημης τραγουδίστριας.