Κόσμος

Γορίλας 200 κιλών επιτέθηκε και σακάτεψε 46χρονη

Τρόμος σε ζωολογικό κήπο. Στο νοσοκομείο η γυναίκα με βαρύτατα τραύματα στο κεφάλι και το στήθος.

Από θαύμα σώθηκε μια 46χρονη που δέχτηκε επίθεση από γορίλα σε ζωολογικό κήπο της Μαδρίτης .

Η εργαζόμενη η οποία επί 19χρόνια εκτελούσε τακτικές εργασίες καθαρισμού και πρωινής σίτισης, κάτω από άγνωστες αιτίες δέχθηκε επίθεση από τον Malabo, έναν 29χρονο αρσενικό γορίλα 200 κιλών, σε εσωτερικό περίβλημα.

Η ομάδα του ζωολογικού κήπου βλέποντας το αποτρόπαιο σκηνικό έσπευσε στο σημείο προκειμένου να απομακρύνει το ζώο από πάνω της , ενώ λίγο αργότερα μια κτηνιατρική ομάδα εκτόξευσε ηρεμιστικό βέλος για να το κοιμίσουν και να το μεταφέρουν σε ειδικό μέρος περιορισμού.

Η κατάσταση υγείας της άτυχης γυναίκας είναι σοβαρά καθώς φέρει σοβαρούς τραυματισμούς στο στήθος και το κεφάλι, ενώ έχει σπάσει και τα δύο της χέρια σύμφωνα με τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.



Άξιο θαυμασμού ωστόσο αποτελεί το πώς κατάφερε να δραπετεύσει το άγριο ζώο από το κλουβί του, μιας και προφυλασσόταν από τριπλή πόρτα ασφαλείας.