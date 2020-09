Κοινωνία

Επεισόδια στην αμερικανική πρεσβεία (εικόνες)

Ένταση στην πορεία για την επίσκεψη Πομπέο. Χημικά και μάχη σώμα με σώμα μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών.

Ενταση επικράτησε στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης με αφορμή την επίσκεψη του Μάικ Πομπέο στην Ελλάδα.

Με κεντρικό σύνθημα «ανεπιθύμητος ο Πομπέο» μέλη αριστερών οργανώσεων συγκεντρώθηκαν αρχικά στο πάρκο Ελευθερίας στην πρωτεύουσα, ούτως ώστε να διαμαρτυρηθούν και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς την αμερικανική Πρεσβεία.

Λίγο μετά τις 19:00 σημειώθηκαν μικρής έντασης επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, με τους άντρες των ΜΑΤ να απαντούν με ρίψη χημικών.