Life

Μπέζος: Με τη σειρά “Παρουσιάστε!” θέλουμε να χαρίσουμε το γέλιο στον κόσμο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αγαπημένος ηθοποιός μιλάει για τη νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, κάνοντας αναφορές και στην επικαιρότητα.