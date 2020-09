Πολιτική

Μητσοτάκης - Πομπέο: τα ισχυρά μηνύματα από την επίσκεψη στη Σούδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος ο συμβολισμός πίσω από τη φιλοξενία του ζεύγους στο πατρικό του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Επίσκεψη στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της βάσης της Σούδας πραγματοποιούν αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάικ Πομπέο. Οι κύριοι Μητσοτάκης και Πομπέο ξεναγούνται και ενημερώνονται από τους διοικητές των δύο βάσεων της αμερικανικής και της ελληνικής και αμέσως μετά μετέβησαν στη ναυτική βάση στο Μαράθι, όπου είχαν την ευκαιρία να επιβιβαστούν και να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που έχουν τα ταχύπλοα CCM (Combat Craft Medium)* τα οποία βρίσκονται σε προβλήτα που έχει παραχωρηθεί στις αμερικανικές δυνάμεις. Στη συνέχεια ξεναγήθηκαν σε ελληνική φρεγάτα που βρίσκεται στο ναύσταθμο και αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη συνάντηση αντιπροσωπειών, στην 115 Πτέρυγα Μάχης. Στις 13:15, ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Πομπέο θα έχουν γεύμα εργασίας στο πατρικό σπίτι του πρωθυπουργού. Στις συναντήσεις των δυο ανδρών, θα συμμετάσχουν από ελληνικής πλευράς οι υπουργοί Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος και η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του πρωθυπουργού, πρέσβης Ελένη Σουρανή.

Το απόγευμα σήμερα (17:00), ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα επισκεφτούν τον αρχαιολογικό χώρο της Απτέρας παρουσία της υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμο, Λίνας Μενδώνη.

Η φιλοξενία στο πατρικό του Μητσοτάκη, τα κρητικά εδέσματα και τα ισχυρά μηνύματα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη, υποδέχθηκαν στις 20.45 το βράδυ της Δευτέρας τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο και τη σύζυγό του Σούζαν Πομπέο, στο πατρικό σπίτι του πρωθυπουργού στα Χανιά.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι κύριοι Μητσοτάκης και Πομπέο συζήτησαν για λίγο στη βεράντα του σπιτιού με θέα το λιμάνι της Σούδας. Το πρώτο βράδυ βράδυ δεν παραχωρήθηκε δείπνο, αλλά προσφέρθηκαν κρητικά εδέσματα, όπως γραβιέρα με κρητικά παξιμάδια, καλτσούνια και ρακή.

Η παρουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Κρήτη αναδεικνύει τον καθοριστικό γεωστρατηγικό ρόλο της Ναυτικής Βάσης της Σούδας για τον έλεγχο της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Ακόμα, η φιλοξενία του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στο πατρικό σπίτι του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Ακρωτήρι, υπογραμμίζει τους στενούς δεσμούς των δύο πολιτικών.

Ξεχωριστό πρόγραμμα για τις συζύγους

Η σύζυγος του Πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη και η σύζυγος του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Susan Pompeo θα ακολουθήσουν ξεχωριστό πρόγραμμα σήμερα το πρωί στα Χανιά.

Θα επισκεφθούν το Μοναστήρι της Αγίας Τριάδας και στη συνέχεια το λιμάνι των Χανίων, ενώ το μεσημέρι θα γευματίσουν μαζί.