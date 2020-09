Αθλητικά

Ο Μάριος Γιαννάκου θα ανεβεί στον Όλυμπο έχοντας στην πλάτη του φοιτήτρια με κινητικά προβλήματα (βίντεο)

Ο Μάριος και η Ελευθερία από τη Δράμα συγκινούν το πανελλήνιο με την απόφαση τους να ανέβουν στον Μύτικα σε υψόμετρο 2.917 μέτρα. Τι είπε ο κ. Γιαννάκου στον ΑΝΤ1.