Κακοκαιρία: “Βούλιαξαν” δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος (εικόνες)

Σε Μεσολόγγι και Ναύπακτο τα περισσότερα προβλήματα. «Πλημμύρησε» και η Πάτρα.

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που έπληξαν χθες τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και πρόσκαιρα την Ανατολική Στερεά και τη Θεσσαλία.

Τα περισσότερα προβλήματα καταγράφηκαν στο Μεσολόγγι και στον δήμο Ναυπακτίας. Ο δήμαρχος Μεσολογγίου, Κώστας Λύρος, σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ ανέφερε: «Η πόλη μας επλήγη από έντονο καιρικό φαινόμενο, ενώ παράλληλα υπήρξαν αντλιοστάσια, που σημειωτέο δεν τα έχουμε παραλάβει ακόμα, τα οποία δεν λειτούργησαν πλήρως».

Όσον αφορά στο δήμο Ναυπακτίας, η πυροσβεστική έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για απαντλήσεις υδάτων στην Ναύπακτο και το Αντίρριο. Ο προϊστάμενος του τμήματος Πολιτικής Προστασίας, της περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, Νίκος Νικολόπουλος, δήλωσε ότι «από τις έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκληθεί καταπτώσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της ορεινής Ναυπακτίας και συγκεκριμένα στις δημοτικές ενότητες Αποδοτίας και Πυλήνης». Παράλληλα, επεσήμανε ότι «μηχανήματα των δήμων και της Περιφέρειας εργάζονται συνεχώς, τόσο στο Μεσολόγγι, όσο και στον δήμο Ναυπακτίας, για την αποκατάσταση των προβλημάτων».

Τα πιο σοβαρά προβλήματα παρατηρήθηκαν στην ορεινή Ναυπακτία, στην περιοχή της Πυλλήνης, στην Γαβρολίμνη, αλλά και σε εκείνη της Τρικόρφου.

Σε μια περίπτωση, όπως αναφέρει το nafpaktianews.gr τρία άτομα στην Γαβρολίμνη αποκλείστηκαν μέσα στο σπίτι τους από το ύψος των νερών.

Κεραυνός έπεσε σε σπίτι στην Παλαιοπαναγία Ναύπακτου και προκάλεσε πυρκαγιά. Ο κεραυνός έπεσε σύμφωνα με πληροφορίες σε ηλιακό στην στέγη του σπιτιού. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς.

«Πλημμύρησε» και η Πάτρα

Παράλληλα, δυνατές βροχές και καταιγίδες σημειώνονται από το μεσημέρι της Δευτέρας και στην Αχαΐα, με τις εικόνες από την Πάτρα να είναι χαρακτηριστικές. Σε ποτάμι μετετράπηκε ο πεζόδρομος της Ρήγα Φεραίου και η Γεροκωστοπούλου, όπως φαίνεται και στο βίντεο του gnomip.gr.



Στον Ψαθόπυργο οι βάρκες έπλεαν σε λάσπη

Προβλήματα προκλήθηκαν στην παραλιακή ζώνη από τον Ψαθόπυργο μέχρι και τη Ροδινή στην Αιγιάλεια.

Όπως δείχνουν φωτογραφίες του flamis.gr, οι χείμαρροι «φούσκωσαν» με αποτέλεσμα να φέρουν μεγάλο όγκο νερού και φερτών υλικών στις εκβολές τους. Οι βάρκες πλέουν σε λάσπη.

Μπουρίνι “σάρωσε” την Καλλονή

Μεγάλα προβλήματα προκάλεσε στην Καλλονή μπουρίνι που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας. Η ισχυρή βροχή σε συνδυασμό με το χαλάζι και τους ισχυρούς ανέμους προκάλεσε ζημιές που, λόγω του σκότους, δεν ήταν δυνατό να διαπιστωθούν τη νύχτα.