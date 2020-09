Κόσμος

Κορονοϊός: Παράταση του lockdown στο Ισραήλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεότερες ανακοινώσεις για την καραντίνα που ισχύει σε όλη τη χώρα.

Η καραντίνα που επιβλήθηκε σε εθνικό επίπεδο στο Ισραήλ για την αναχαίτιση της διασποράς του νέου κορονοϊού στην χώρα αυτή, που έχει το υψηλότερο ποσοστό προσβληθέντων από τον SARS-CoV-2 στον κόσμο, θα παραταθεί πέραν των τριών εβδομάδων που είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως, προειδοποίησε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Υγείας.

"Δεν υπάρχει καμία περίπτωση σε 10 μέρες να αρθούν όλα τα μέτρα και να πούμε ότι όλα τελείωσαν και ότι όλα είναι καλά", δήλωσε ο υπουργός Γιουλί Έντελσταϊν στον δημόσιο ραδιοσταθμό Kan. "Αυτή τη φορά, με δεδομένο αυτό που συνέβη τον Απρίλιο, θα βγούμε (από το lockdown) σταδιακά και με υπεύθυνο τρόπο", σημείωσε.

Το Ισραήλ είχε δεχθεί επαίνους για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το πρώτο κύμα της επιδημίας της COVID-19 και είχε άρει γρήγορα τους περιορισμούς προκειμένου να ξαναθέσει σε λειτουργία την οικονομία του.

Ωστόσο η χώρα των εννέα εκατομμυρίων κατοίκων κατέγραψε την υψηλότερη αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού το διάστημα των δύο τελευταίων εβδομάδων, σύμφωνα με τα στοιχεία του AFP, και επέβαλε γενικό lockdown στις 18 Σεπτεμβρίου, το οποίο κατέστησε ακόμη αυστηρότερο μια εβδομάδα αργότερα.

Το ισραηλινό υπουργείο Υγείας έχει επισήμως καταγράψει 233.554 ασθενείς, εκ των οποίων 1.507 έχουν πεθάνει, ενώ μόνον την Παρασκευή κατέγραψε σε μια μόνο ημέρα περισσότερα από 8.200 κρούσματα νέου κορονοϊού.

"Το λέω εδώ και τώρα, και καμία πίεση δεν θα το αλλάξει. Το άνοιγμα της οικονομίας και των ζωών μας θα είναι σταδιακό και αργό", σημείωσε επίσης ο Έντελσταϊν.

Ως τις 11 Οκτωβρίου, σχολεία, συναγωγές και τόποι αναψυχής θα είναι κλειστά, και μόνον οι εργασιακοί τομείς που κρίνονται "βασικοί" έχουν άδεια να λειτουργούν, ενώ οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν την Παρασκευή νέους περιορισμούς στις διεθνείς πτήσεις.

Οι προσευχές σε εξωτερικούς χώρους περιορίζονται στους 20 συμμετέχοντες και όχι σε μεγαλύτερη απόσταση του ενός χιλιομέτρου από το σπίτι κάποιου, όπως και οι διαδηλώσεις.

Το κοινοβούλιο εξετάζει εξάλλου σήμερα νόμο που θα περιορίζει κι άλλο τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, την ώρα που ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποτελεί στόχο κινητοποιήσεων εδώ και αρκετούς μήνες για την καταδίκη κυρίως του τρόπου με τον οποίο διαχειρίστηκε την οικονομική και την υγειονομική κρίση που προκλήθηκαν από την πανδημία του νέου κορονοϊού.

Το Σάββατο, την ώρα που χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί μπροστά στην κατοικία του στην Ιερουσαλήμ, παραδέχθηκε ότι ήταν "λάθος" το γρήγορο άνοιγμα των αιθουσών γάμων και η επαναλειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος μετά το πρώτο lockdown.