Σπατάλη τροφίμων: τέταρτη στην Ευρώπη η Ελλάδα

Κατά κεφαλήν πετούμε περί τα 196 κιλά τρόφιμα τον χρόνο! Ανακοινώθηκε η «Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων» υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Με δεδομένο ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 4η θέση στη σπατάλη τροφίμων, σύμφωνα με τη νεότερη έκθεση του ΙΟΒΕ, κατά κεφαλήν πετούμε περί τα 196 κιλά τρόφιμα τον χρόνο!, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει πρωτοβουλίες αντιμετώπισης του προβλήματος με συγκεκριμένα μέτρα, καθώς η σπατάλη στα τρόφιμα πέραν της κοινωνικής και οικονομικής διάστασης έχει και σοβαρές περιβαλλοντικές προεκτάσεις.

Παράλληλα, σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τις Απώλειες και τη Σπατάλη Τροφίμων, ανακοινώνεται η «Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων» που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο κ. Χατζηδάκης κατά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη «Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων» προανήγγειλε ότι το Υπουργείο φέρνει μια σειρά μέτρων για τη μείωση σπατάλης στα τρόφιμα, στο νομοσχέδιο για τα απόβλητα που θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα. Τα εν λόγω μέτρα σκοπό έχουν να συμβάλουν στη μείωση κατά 50% της σπατάλης τροφίμων -όπως προβλέπεται και από τον σχετικό Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟHE.

Να σημειωθεί ότι στη «Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων» συμμετέχουν δημόσιες αρχές, επαγγελματικοί φορείς, επιχειρήσεις τροφίμων και εστίασης από όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, φορείς της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. Στόχος της Συμμαχίας είναι να περιοριστούν συντονισμένα οι επιπτώσεις της σπατάλης τροφίμων στο περιβάλλον, στην οικονομία και στο κοινωνικό σύνολο.

Ειδικότερα, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε: «Στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε το εξής θλιβερό παράδοξο: Και μεγάλη σπατάλη τροφίμων και ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας. Τα στοιχεία του ΙΟΒΕ το καταδεικνύουν, καθώς κατά κεφαλήν πετούμε περί τα 196 κιλά τρόφιμα τον χρόνο, καθιστώντας την Ελλάδα 4η στη σπατάλη τροφίμων! Και την ίδια ώρα, κοινωνικές ομάδες συνανθρώπων μας χρειάζονται τρόφιμα! Παράλληλα, η σπατάλη τροφίμων έχει και σημαντικές περιβαλλοντικές προεκτάσεις, διότι σημαίνει ότι ξοδεύονται -και εν τέλει εξαντλούνται- γεωργική γη, νερό και ενέργεια, δηλαδή πολύτιμοι πόροι του Περιβάλλοντος. Συνεπώς, δεν θα μπορούσαμε να μην αγκαλιάσουμε τη «Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων». Ενημέρωσα τη Συμμαχία ότι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

Θεσπίζουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα την υποχρέωση να καταγράφουν τα απόβλητα τροφίμων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) οι επιχειρήσεις του κλάδου, όπως τα σούπερ μάρκετ, τα ξενοδοχεία, τα νοσοκομεία κ.λπ. Με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα θα αποκτήσει για πρώτη φορά επίσημη βάση δεδομένων στην οποία και θα δημοσιοποιεί από το 2022 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επίσης, μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, θα εξετάσουμε πώς μπορούν να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για τις δωρεές τροφίμων, όπως για παράδειγμα ποια τρόφιμα μπορούν να δωρίζονται, διότι είναι λυπηρό να πετιούνται βρώσιμα αγαθά την ώρα που κοινωφελή ιδρύματα και άνθρωποι τα χρειάζονται. Η πρότασή μας περιλαμβάνει και την επιβράβευση των δωρητών τροφίμων».