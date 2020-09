Αθλητικά

Ο Τότι συναντήθηκε με την κοπέλα που βοήθησε να ξυπνήσει από κώμα!

Η Ιλένια βρισκόταν σε κώμα για εννέα μήνες πριν αντιδράσει στο μήνυμα του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή.

Ο Φραντσέσκο Τότι συνάντησε τη 19χρονη Ιλένια Ματίλι, την οποία ο θρύλος της Ρόμα βοήθησε με τη φωνή του να... ξυπνήσει από το κώμα, στο οποίο βρισκόταν τους τελευταίους εννέα μήνες, ύστερα από το αυτοκινητικό δυστύχημα που είχε και στο οποίο σκοτώθηκε η καλύτερη φίλη της.

Η νεαρή κοπέλα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο από τον περασμένο Δεκέμβριο και το μήνυμα υποστήριξης μέσω βίντεο του 44χρονου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή έπαιξε ρόλο στο σταδιακό ξύπνημά της από το κώμα.

«Κάνε υπομονή και μην τα παρατάς» είπε ο Τότι στην Ιλένια μέσω ενός βίντεο, το οποίο έστειλε στους γονείς της, οι οποίοι ζήτησαν από τον Τότι αυτή τη χάρη.

Αφού άκουσε τη φωνή του Τότι, η Ιλένια έδειξε περισσότερα σημάδια ανάκαμψης και έγραψε σε έναν πίνακα ότι ήθελε να συναντήσει το είδωλό της. Το νοσοκομείο Gemelli αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι ο Τότι και η Ιλένια πέρασαν μια ώρα μαζί.

Μολονότι έπαιζε στη Λάτσιο, η νεαρή φορούσε ένα μπλουζάκι της Ρόμα, το οποίο ο Τότι υπέγραψε με χρυσό μαρκαδόρο. «Θέλω να σε δω να βγαίνεις σύντομα από το νοσοκομείο και να πάρεις πίσω τη ζωή σου» της είπε ο Τότι.

Ο γιατρός Λούκα Παντούα, που είναι επικεφαλής της μονάδας νευρολογικής αποκατάστασης, είπε ότι το να ακούει μουσική, ήχους και να βλέπει εικόνες ήταν ένα σημαντικό μέρος της θεραπείας της Ιλένια. «Απομένει ακόμη πολύς δρόμος, αλλά είμαστε αισιόδοξοι,» δήλωσε ο Παντούα.