Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Από τέσσερις χώρες οι μισοί νεκροί της πανδημίας

Περισσότεροι από 5.400 άνθρωποι πεθαίνουν σε όλο τον κόσμο κάθε 24 ώρες.

Με τους νεκρούς του κορoνοϊού να έχουν σπάσει το φράγμα του ενός εκατομμυρίου παγκοσμίως, η πανδημία συνεχίζει την επέλασή της.

«Το ένα εκατομμύριο είναι φρικιαστικός αριθμός», δήλωσε ο διευθυντής του τμήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που είναι αρμόδιο για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, Μάικλ Ράιαν, εκτιμώντας ότι ο διπλασιασμός του αριθμού των νεκρών είναι «πολύ πιθανός».

Σύμφωνα μάλιστα με υπολογισμούς του Reuters , περισσότεροι από 5.400 άνθρωποι πεθαίνουν σε όλο τον κόσμο κάθε 24 ώρες, , με βάση τους μέσους όρους Σεπτεμβρίου. Αυτό ισοδυναμεί με περίπου 226 άτομα την ώρα ή ένα άτομο κάθε 16 δευτερόλεπτα. Όπως αναφέρει το πρακτορείο στο χρόνο που απαιτείται για έναν αγώνα ποδοσφαίρου 90 λεπτών, 340 άτομα χάνουν τη ζωή τους κατά μέσο όρο.

Παρόλα αυτά, σχεδόν τα μισά των θανατηφόρων κρουσμάτων κορoνοϊού «απορροφούν» τέσσερις μόνο χώρες, όπως παρατηρεί το CNBC επικαλούμενο την καταμέτρηση του Πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς. Πρόκειται για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βραζιλία, την Ινδία και το Μεξικό.

Πιο αναλυτικά, μέχρι σήμερα η πορεία του κορoνοϊού που πλήττει τον πλανήτη εδώ και περίπου οκτώ μήνες έχει στοιχίσει τη ζωή σε 1.002.129 ανθρώπους. Από την άλλη έχουν καταγραφεί περίπου 33.378.462 κρούσματα.

Σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση του Πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς, το Μεξικό θρηνεί 76.603 νεκρούς από κορωνοϊό, η Ινδία 96.318, η Βραζιλία 142.058 και ο νούμερο 1 ασθενής της πανδημίας, οι ΗΠΑ, 205.091. Οι ΗΠΑ μάλιστα ξεπέρασαν τους 200.000 νεκρούς, σημειώνοντας ένα αρνητικό ρεκόρ που δεν έχει σημειώσει καμία άλλη χώρα.