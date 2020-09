Παράξενα

Η πάστορας που έγινε στριπτιζέζ!

Δεν άλλαξε μόνο επαγγελματικό προσανατολισμό, αλλά και σεξουαλικό και δηλώνει πλέον πολύ ευτυχισμένη.

Η Νικόλ Μίτσελ έκανε ολοκληρωτική στροφή στη ζωή της, καθώς αποφάσισε να εγκαταλείψει την εκκλησία και να γίνει σπιτριζέζ.

Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, η 36χρονη έκανε την πρώτη της επανάσταση όταν ανακοίνωσε στην οικογένεια της, την απόφαση να γίνει πάστορας.

«Πάντα μου έλεγαν πως η γυναίκα είναι για την κουζίνα και τα παιδιά αλλά εγώ δεν το πίστευα. Έτσι, παρά τα όσα μου έλεγαν, αποφάσισα να γίνω πάστορας», δήλωσε σχετικά.

Έτσι το 2011, η Νικόλ και ο πρώην σύζυγός της πήγαν στην Εκκλησία Woodland Hills.

Αλλά δεν ήταν ένα ομαλό ταξίδι, όπως είπε ο Νικόλ στο New York Post, «Από νεαρή ηλικία, φανταζόμουν ότι είμαι στριπτιζέζ. Αλλά θεωρούσα πως όλο αυτό είναι εντελώς αμαρτωλό και κακό».

Στη συνέχεια, το 2016 η Νικόλ άρχισε να αμφισβητεί τη σεξουαλικότητά της, λέγοντας «Δεν νομίζω ότι είμαι straight», αν και μητέρα 3 παιδιών. «Ήξερα πως αν το αποκαλύψω, η εκκλησία δεν θα το δεχόταν», τόνισε.

Όμως δεν θέλησε να κρατήσει μυστική τη σεξουαλικότητά της και στις 4 Ιουλίου 2017 η Νικόλ άφησε την εκκλησία για πάντα.

Άρχισε να ερευνά τις επιθυμίες της και να κάνει γυμνές φωτογραφίσεις και πλέον δηλώνει πολύ ευτυχισμένη.