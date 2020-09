Πολιτισμός

Ξενάγηση Μητσοτάκη - Πομπέο στην αρχαία Απτέρα (εικόνες)

Στο αρχαίο θέατρο με την εξαιρετική ακουστική, χιλιάδες χρόνια μετά την οικοδόμησή του.

Τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Απτέρας, στα νοτιοανατολικά του Κόλπου της Σούδας στην Κρήτη, επισκέφθηκαν το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Μάικ Πομπέο, συνοδευόμενοι από τις συζύγους τους Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη και Σούζαν Πομπέο.

Στην Απτέρα, μια από τις σημαντικότερες πόλεις-κράτη της Κρήτης, που αποκαλύπτεται σταδιακά με τις ανασκαφές, τους υποδέχτηκε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη και μαζί με την Έφορο Χανίων, Ελένη Παπαδοπούλου, τους ξενάγησαν στα μνημεία..

Στο αρχαίο θέατρο της Απτέρας, οι κ. Μητσοτάκης και Πομπέο, συνοδευόμενοι από τις συζύγους τους, στάθηκαν στη θυμέλη, στο κέντρο της ορχήστρας του θεάτρου (το οποίο χρονολογείται από την ελληνιστική περίοδο) και είχαν την ευκαιρία να επιβεβαιώσουν την εξαιρετική ακουστική χιλιάδες χρόνια μετά την οικοδόμησή του.

«Είναι εξαιρετικό, είναι μια σπουδαία εμπειρία» σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ. Πομπέο, ερωτηθείς από δημοσιογράφους για το ποιες είναι οι σκέψεις του.