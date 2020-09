Κόσμος

Debate Τραμπ - Μπάιντεν: ένταση και σκληρά λόγια (εικόνες)

Με πολλές διακοπές μεταξύ των ανθυποψηφίων, προσωπικά χτυπήματα και βαριές κουβέντες ολοκληρώθηκε η πρώτη τηλεμαχία των δύο υποψηφίων για τον Λευκό Οίκο

«Όλος ο κόσμος ξέρει ότι είναι ψεύτης», «δεν υπάρχει ίχνος ευφυίας πάνω σου»: Τζο Μπάιντεν και Ντόναλντ Τραμπ ανταλλάσσουν σκληρά λόγια στο πρώτο τους τηλεοπτικό ντιμπέιτ ενόψει των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, στο οποίο τηρήθηκαν οι κανόνες της κοινωνικής απόστασης και της χρήσης μέσων ατομικής προστασίας, μεσούσης της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα που θρηνεί τον βαρύτερο απολογισμό στον κόσμο — οι δύο υποψήφιοι δεν αντάλλαξαν χειραψία, ενώ οι σύζυγοί τους, στο ακροατήριο, φορούν μάσκες και το κοινό αποτελείται από μόλις μερικές δεκάδες θεατές.

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε «ψεύτη» τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, ενώ ξέσπασε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε να τον διακόπτει, πράγμα που ο μεγιστάνας συνηθίζει να κάνει στις δημόσιες εμφανίσεις του, παρά τις επανειλημμένες παροτρύνσεις του συντονιστή να αφήσει τον αντίπαλό του να εκφραστεί: «Θα το βουλώσεις επιτέλους, άνθρωπέ μου;».

Αντικρούοντας κατηγορίες του Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε «σοσιαλιστικό» το σχέδιο των Δημοκρατικών για την υγειονομική περίθαλψη στις ΗΠΑ, ο Μπάιντεν αντέτεινε πως «όλος ο κόσμος ξέρει πως όσα είπε [ο αμερικανός πρόεδρος] ως εδώ είναι απλούστατα όλα ψέματα. Αλλά δεν ήρθα εδώ για να σας δείξω τα ψέματά του. Το ξέρει όλος ο κόσμος ότι είναι ψεύτης».

«Ο άνθρωπος δεν ξέρει για ποιο πράγμα μιλάει», συνέχισε.ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το κλίμα ήταν ηλεκτρισμένο ήδη πριν από το ντιμπέιτ στο Κλίβλαντ (Οχάιο) και οι τόνοι ανέβηκαν επανειλημμένα, με τον ένα υποψήφιο να μιλάει συχνά πάνω στον άλλο.

Ο αμερικανός πρόεδρος καταφέρθηκε επίσης επί προσωπικού εναντίον του Μπάιντεν, λέγοντας ιδίως «δεν υπάρχει ίχνος ευφυίας πάνω σου» και κατηγορώντας τον κεντρώο πολιτικό πως είναι «μαριονέτα της ριζοσπαστικής αριστεράς» που επιμένει να βλέπει μέσα στο Δημοκρατικό κόμμα.

35 ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, με δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανούς να παρακολουθούν, οι δύο υποψήφιοι συγκρούονται για μια σειρά ζητήματα, όπως ο αμφιλεγόμενος διορισμός μιας συντηρητικής δικάστριας στο Ανώτατο Δικαστήριο που πρότεινε ο Τραμπ, με τον Μπάιντεν να κατηγορεί τον πρόεδρο ότι βάλθηκε μεταξύ άλλων να κατεδαφίσει τον νόμο Affordable Care Act, πιο γνωστό ως Obamacare.

Οι δύο εβδομηντάρηδες αντάλλαξαν πυρά και για την πανδημία. «Δεν θα μπορούσατε ποτέ να κάνετε τη δουλειά που έχουμε κάνει εμείς, δεν το έχετε μέσα σας», πέταξε ο Τραμπ, «ξέρω πώς να κάνω αυτό που πρέπει να γίνει» ενώ ο ένοικος του Λευκού Οίκου «δεν έχει κανένα σχέδιο», αντέτεινε ο Μπάιντεν.

Πριν από το ντιμπέιτ, ο Δημοκρατικός υποψήφιος έδωσε στη δημοσιότητα τη φορολογική του δήλωση για το 2019, χειρονομία που έμοιαζε περισσότερο με ντιρέκτ εναντίον του προέδρου, που βρίσκεται αντιμέτωπος με αποκαλύψεις για τα φορολογικά και τα χρέη του.

Αν και ο αντίκτυπος των ντιμπέιτ αποδεικνύεται συχνά περιορισμένος, οι εκπομπές αυτές είναι ενίοτε κομβικές για τις προεκλογικές εκστρατείες — αυτή ακριβώς ήταν η περίπτωση στην πρώτη τέτοια τηλεμαχία, που οργανώθηκε πριν από 60 χρόνια στο Σικάγο, ανάμεσα στον Τζον Φ. Κένεντι και στον Ρίτσαρντ Νίξον.

Η ομάδα του Τραμπ ελπίζει πως ο Μπάιντεν θα διαπράξει κάποια γκάφα, κάτι που του συμβαίνει, ώστε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος να μπορέσει να αρχίσει να ανακτά έδαφος, να κλείσει την ψαλίδα της διαφοράς ανάμεσά τους στις δημοσκοπήσεις.

Το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ ενδέχεται να μη γίνει γνωστό παρά μόνο αφού περάσουν «μήνες», εξαιτίας των επιστολικών ψήφων, υποστήριξε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Θα γίνει νοθεία, εκλογικές «απάτες που δεν έχετε ξαναδεί ποτέ», πέταξε ο αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος διατείνεται εδώ κι εβδομάδες, χωρίς να παρουσιάζει κανένα στοιχείο που να το τεκμηριώνει, ότι οι επιστολικές ψήφοι ενδέχεται να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα.

«Μπορεί να μην ξέρουμε» το αποτέλεσμα προτού «περάσουν μήνες», επέμεινε.

Στη συνέχεια, παρότι ο Μπάιντεν δεσμεύτηκε ότι θα σεβαστεί το αποτέλεσμα της αναμέτρησης, ακόμη και στην περίπτωση που ηττηθεί, ο ένοικος του Λευκού Οίκου απέφυγε να πράξει το ίδιο.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ, ο Τζο Μπάιντεν, δήλωσε ότι εάν κερδίσει την 3η Νοεμβρίου, θα επανεντάξει τη χώρα στη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.

«Θα επανενταχθούμε στη συμφωνία του Παρισιού», εξήγγειλε ο Μπάιντεν, παρουσιάζοντας παράλληλα διαστάσεις του σχεδίου του για την οικοδόμηση κτιρίων φιλικότερων προς το περιβάλλον και τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το σχέδιο αυτό «όχι μόνο δεν θα κοστίσει σε κόσμο τη δουλειά του, αλλά θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας», διαβεβαίωσε υποσχόμενος «νέες υποδομές» που θα είναι «πράσινες».

Ο Μπάιντεν είπε πως οι ΗΠΑ έχουν «σοβαρό πρόβλημα» εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, αναφέροντας στις πλημμύρες, τις πυρκαγιές και άλλα προβλήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον Δημοκρατικό αντίπαλό του πως είναι «μαριονέτα» της «ριζοσπαστικής αριστεράς».

«Η ριζοσπαστική αριστερά σε χειραγωγεί σαν μαριονέτα», είπε εξαπολύοντας μια από τις πολλές σφοδρές επιθέσεις του κατά τη διάρκεια της τηλεμαχίας ο Τραμπ. Υποστήριξε ότι ο Μπάιντεν θα αποδεικνυόταν αδύναμος μπροστά στην εγκληματικότητα και τη βία εάν εκλεγόταν στον Λευκό Οίκο. «Δεν θες να πεις τίποτα για τον νόμο και την τάξη», επέμεινε απευθυνόμενος στον πρώην αντιπρόεδρο, ο οποίος ανήκει στην κεντρώα πτέρυγα του Δημοκρατικού κόμματος επί δεκαετίες.

Ο Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ πως είναι «το κανίς» του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν,.

«Είναι το κανίς του Πούτιν. Αρνείται να πει το παραμικρό για τα πριμ που δίνονταν προκειμένου να σκοτώνονται αμερικανοί στρατιώτες», υποστήριξε ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα σε αμερικανικά ΜΜΕ, που επικαλέστηκαν πηγές προσκείμενες στις αμερικανικές υπηρεσίες κατασκοπείας και κυβερνητικούς αξιωματούχους, πράκτορες της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών προσέφεραν χρήματα σε μαχητές «προσκείμενους στους Ταλιμπάν» για να σκοτώνουν αμερικανούς στρατιωτικούς στο Αφγανιστάν.

Η κυβέρνηση της Ρωσίας, όπως κατόπιν και οι αφγανοί ισλαμιστές αντάρτες, διέψευσαν κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα αυτά.

Προβλέπονται άλλα δύο ντιμπέιτ των υποψηφίων για την προεδρία, την 15η και την 22η Οκτωβρίου, στο Μαϊάμι (Φλόριντα) και στο Νάσβιλ (Τενεσί).

Από την πλευρά του, ο Ρεπουμπλικάνος αντιπρόεδρος, ο Μάικ Πενς, θα αναμετρηθεί σε χωριστή τηλεμαχία με τη συνυποψήφια του Μπάιντεν, τη γερουσιάστρια και πρώην εισαγγελέα Κάμαλα Χάρις, την 7η Οκτωβρίου, στο Σολτ Λέικ Σίτι (Γιούτα).

Το σημερινό πρώτο debate μεταξύ Τραμπ και Μπάιντεν μεταδόθηκε απευθείας απο τον ΑΝΤ1, με ταυτόχρονη μετάφραση, όπως και οι επόμενες τρεις τηλεμαχίες.