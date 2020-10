Τεχνολογία - Επιστήμη

Έρευνα: Οι γάτες μεταδίδουν μεταξύ τους τον κορονοϊό

Τι συμβαίνει με τους σκύλους. Μεταδίδεται ο ιός απο τα κατοικίδια στον άνθρωπο;

Οι γάτες μπορούν να μεταδώσουν τον νέο κορονοϊό μεταξύ τους, ενώ οι σκύλοι όχι, όπως αναφέρει μία νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα, σύμφωνα με την οποία κανένα από τα δύο είδη κατοικίδιων ζώων δεν φαίνεται να μεταδίδει τον ιό στους ανθρώπους.

Η νέα μελέτη επιβεβαιώνει προηγούμενα ευρήματα ερευνών ότι τόσο οι γάτες όσο και οι σκύλοι μπορούν να μολυνθούν από τον ιό SARS-CoV-2 που προκαλεί τη νόσο Covid-19 στους ανθρώπους. Όμως, ούτε οι γάτες ούτε οι σκύλοι φαίνεται πιθανό να αρρωστήσουν.

Επίσης, οι γάτες αναπτύσσουν μία ισχυρή ανοσολογική αντίδραση -σε σχέση με άλλα ζώα- απέναντι στον κορονοϊό, κάτι που θα μπορούσε να τις καταστήσει αντικείμενο μελετών για τα ανθρώπινα εμβόλια. Οι μολυσμένοι από τον κορονοϊό σκύλοι, σύμφωνα με τη νέα μελέτη, δεν φαίνεται να τον μεταδίδουν καθόλου, αν και άλλες μελέτες είχαν δείξει ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί.

Οι ερευνητές του Κολλεγίου Κτηνιατρικής και Βιοϊατρικών Επιστημών του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Κολοράντο, οι οποίοι έκαναν τα νέα πειράματα και τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS), σύμφωνα με τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης», διαβεβαίωσαν ότι τα κατοικίδια ζώα δεν αποτελούν σημαντική πηγή ανησυχίας για μόλυνση των ανθρώπων. Όπως είπαν, δεν είναι τυχαίο ότι ενώ πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν πεθάνει από τον κορονοϊό και δεκάδες εκατομμύρια είναι τα διαγνωσμένα κρούσματα, είναι αντίθετα μετρημένες στα δάχτυλα οι αναφορές για ζώα που έχουν μολυνθεί.

Σύμφωνα, πάντως, με τους ερευνητές, είναι πιθανό ότι η μόλυνση των γατών από τον κορονοϊό είναι σχετικά συχνή, χωρίς οι άνθρωποι να το προσέχουν. Παραμένει, όμως, ασαφές γιατί οι γάτες, που μολύνονται από τον ιό, στη συνέχεια δεν φαίνεται να τον μεταδίδουν στους ανθρώπους (κάτι που θεωρητικά θα έπρεπε να συμβαίνει), αλλά τον μεταδίδουν σε άλλες γάτες ή σε άλλα ζώα.

Οι ερευνητές συμβούλευσαν τους κατόχους γατών να τις κρατούν στο σπίτι όσο μπορούν, ιδίως αν κάποιος στην οικογένεια έχει μολυνθεί από τον κορονοϊό, ώστε να μη μολυνθούν άλλες γάτες.