Κόσμος

ΕΕ: όλες οι επιλογές στο τραπέζι για την Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Σαρλ Μισέλ τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένουν εποικοδομητικές δεσμεύσεις από την πλευρά της Τουρκίας.

Της Μαρίας Αρώνη

Η ΕΕ κάλεσε την Άγκυρα να δείξει «εποικοδομητική» στάση, μία ημέρα πριν τη Σύνοδο Κορυφής όπου οι ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν τις σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία και την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην επιστολή πρόσκλησης προς τους ευρωπαίους ηγέτες, πριν τη Σύνοδο Κορυφής της 1ης και 2ας Οκτωβρίου που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ τονίζει ότι το δείπνο θα είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και στις σχέσεις μας με την Τουρκία.

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε χώρο για εποικοδομητικό διάλογο με την Τουρκία για την επίτευξη σταθερότητας και ασφάλειας σε ολόκληρη την περιοχή και να διασφαλίσουμε τον πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Αυτό θα είναι δυνατό μόνο εάν η Τουρκία δεσμευτεί εποικοδομητικά. Όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι για να υπερασπιστούμε τα νόμιμα συμφέροντα της ΕΕ και των κρατών μελών της».

Εκτός από την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, οι ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν για την κατάσταση στη Λευκορωσία, την υπόθεση του Αλεξέι Ναβάλνι, την κλιμάκωση του Ναγκόρνο Καραμπάχ, το brexit και τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τη Λευκορωσία, τα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ θεωρούν ότι είναι θέμα αξιοπιστίας της ΕΕ η επιβολή κυρώσεων κατά προσώπων που ευθύνονται για την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα.

Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ που έγινε την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, η μόνη χώρα που εμπόδισε την επιβολή κυρώσεων στη Λευκορωσία ήταν η Κύπρος, η οποία ζητά να επιμηκυνθεί η λίστα με τις κυρώσεις κατά Τούρκων που εμπλέκονται στις παράνομες γεωτρητικές δραστηριότητες στην Κυπριακή ΑΟΖ.

Η συζήτηση μετατέθηκε στους ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Πέμπτης και Παρασκευής θα πρέπει να αναζητήσουν λύσεις για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο.