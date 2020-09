Κόσμος

Ναγκόρνο Καραμπάχ: Εντείνονται και επεκτείνονται οι μάχες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για τέταρτη μέρα συνεχίζονται οι συγκρούσεις. Επικοινωνία του Αρμένιου Πρωθυπουργού με τον Πούτιν.

Οι συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων του Αζερμπαϊτζάν και της αποσχιθείσας περιοχής του Ναγκόρνο Καραμπάχ που στηρίζεται από την Αρμενία εισέρχονται σήμερα στην τέταρτη ημέρα τους.

Οι συγκρούσεις έχουν επεκταθεί πέρα από τα όρια του θύλακα αυτού, όπου ζουν κυρίως Αρμένιοι, απειλώντας να εξελιχθούν σε έναν πόλεμο μεταξύ των δύο πρώην σοβιετικών δημοκρατιών, του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας.

Από την πλευρά του ο Αρμένιος πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν, έπειτα από συνομιλία που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι δεν εξετάζει προς το παρόν να ζητήσει βοήθεια βάσει του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας.

«Η Αρμενία θα διασφαλίσει την ασφάλειά της, με τη συμμετοχή του Οργανισμού της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας ή χωρίς», τόνισε ο Πασινιάν.

Ο Αρμένιος πρωθυπουργός επεσήμανε ότι με τον Πούτιν δεν συζήτησε το ενδεχόμενο ρωσικής στρατιωτικής παρέμβασης στη σύγκρουση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

«Δεν είναι προσήκον να μιλάμε για μια σύνοδο Αρμενίας- Αζερμπαϊτζάν- Ρωσίας την ώρα που διεξάγονται σφοδρές συγκρούσεις», δήλωσε παράλληλα ο Πασινιάν μιλώντας σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης, εκτιμώντας ότι «για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων χρειάζεται η κατάλληλη ατμόσφαιρα και όροι».

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η Αρμενία και το Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν προτίθενται να λύσουν τη σύγκρουση «εις βάρος των εθνικών τους συμφερόντων και της ασφάλειάς τους».

Στο μεταξύ η εισαγγελία του Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε σήμερα ότι επτά ακόμη άμαχοι τραυματίστηκαν από τους βομβαρδισμούς στην πόλη Τάρταρ, που βρίσκεται στα σύνορα με το Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Εξάλλου το υπουργείο Άμυνας της χώρας επεσήμανε ότι οι δυνάμεις της αποσχιθείσας περιοχής προσπάθησαν να ανακτήσουν τα εδάφη που έχουν χάσει εξαπολύοντας αντεπιθέσεις εναντίον της Μανταγκίζ, όμως οι αζέρικες δυνάμεις τους απώθησαν.

Το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι ο αζέρικος στρατός βομβάρδιζε στη διάρκεια της νύκτας όλη τη γραμμή του μετώπου και ότι δύο αζέρικα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στην πόλη Στεπανακέρτ, το διοικητικό κέντρο του Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Δεκάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την Κυριακή και εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί.

Η Αρμενία ισχυρίστηκε χθες Τρίτη ότι ένα βομβαρδιστικό της Τουρκίας, που στηρίζει το Αζερμπαϊτζάν, κατέρριψε ένα στρατιωτικό της αεροσκάφος, κάτι που αμέσως διέψευσαν Άγκυρα και Μπακού.

Πιθανή άμεση στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας στη σύγκρουση, θα αποτελέσει σημαντικό σημείο καμπής. Εξάλλου ένας ανοικτός πόλεμος μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν κινδυνεύει να αποσταθεροποιήσει τον νότιο Καύκασο και να εμπλέξει τις περιφερειακές δυνάμεις, ανάμεσά τους η Τουρκία και η Ρωσία.