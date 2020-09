Πολιτική

Ναγκόρνο Καραμπάχ: Επιστολή Δένδια για σύγκληση του Μονίμου Συμβουλίου του ΟΑΣΕ

Το αίτημα της Ελλάδας για σύγκληση το Συμβουλίου και η επικείμενη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στο Ερεβάν.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, με επιστολή του στην Αλβανική Προεδρία του ΟΑΣΕ, ζήτησε την έκτακτη σύγκληση του Μόνιμου Συμβουλίου του Οργανισμού για την άμεση συζήτηση του ζητήματος.

Επίκειται δε, προγραμματισμένη επίσκεψη του Νίκου Δένδια στο Ερεβάν.

«Η κλιμάκωση της έντασης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ έχει σοβαρές επιπτώσεις στην περιφερειακή σταθερότητα», άποψη που υπογραμμίστηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών και κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, M. Pompeo.

«H ελληνική πρωτοβουλία αποσκοπεί στη διεξαγωγή συζήτησης στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ με τη συμμετοχή των δύο εμπλεκόμενων μερών και την εξέταση κάθε δυνατού τρόπου για την αποκλιμάκωση της κρίσης. Στόχος παραμένει η επείγουσα επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της Ομάδας Μινσκ για την ειρηνική επίλυση της διαφοράς», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Η ανωτέρω επιστολή σχετίζεται με την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλλει στις προσπάθειες για την άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης. Ετοιμότητα που εκφράστηκε και από τον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, προς τον Αρμένιο ομόλογό του Zohrab Mnatsakanyan, στη διάρκεια της πρόσφατης τηλεφωνικής τους συνομιλίας. Κατά την ίδια συνομιλία, επαναβεβαιώθηκαν οι στενοί δεσμοί φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας.

Αύριο θα πραγματοποιηθεί νέα επικοινωνία με τον κ. Mnatsakanyan μέσω τηλεδιάσκεψης.

«Η Ελλάδα είναι πεπεισμένη ότι η επίλυση της κρίσης είναι δυνατή μόνο με ειρηνικά μέσα, μέσω διαπραγματεύσεων και όχι δια των όπλων.

Η Ελλάδα αποδοκιμάζει κάθε παρέμβαση τρίτων που υποδαυλίζει την ένταση. Στο πλαίσιο αυτό, η Τουρκία οφείλει να απόσχει από ενέργειες και δηλώσεις που κινούνται στην κατεύθυνση αυτή», καταλήγει η ανακοίνωση.