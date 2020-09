Life

Ασημακοπούλου: “Η Φαμίλια”, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και το παρατσούκλι... “μικρή Μίρκα” (βίντεο)

Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για την συμμετοχή της στην νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1. Τι είπε για τις φιλίες μέσα στον χώρο της ηθοποιίας και το ενδεχόμενο ενός γάμου.