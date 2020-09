Πολιτική

Μητσοτάκης - Πεϊτσίνοβιτς: η ελληνική προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση του Πρωθυπουργού με την Γενική Γραμματέα του Συμβουλίου.

Συζήτηση για την ελληνική Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρώπης είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με τη γενική γραμματέα του Συμβουλίου, Μαρίγια Πεϊτσίνοβιτς Μπούριτς.

H ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει θέσει ως προτεραιότητά της την προστασία της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου σε καιρό πανδημίας.

Η κ. Πεϊτσίνοβιτς Μπούριτς χαρακτήρισε την ελληνική Προεδρία εξαιρετική παρά τις αντίξοες συνθήκες που συνεπάγεται η πανδημία.

O πρωθυπουργός και η γενική γραμματέας μίλησαν επίσης για το ορόσημο της 4ης Νοεμβρίου 2020, ημέρα συμπλήρωσης 70 ετών από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ρώμη, 4.11.1950), κατά την οποία σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στην Αθήνα η 130η ετήσια Υπουργική Σύνοδος με την πανηγυρική συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των κρατών- μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τα Ευρωπαϊκά Θέματα, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού Ελένη Σουρανή. Την κ. Πεϊτσίνοβιτς Μπούριτς συνόδευε o διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου της Μίροσλαβ Πάπα.