Οικονομία

“Έρχονται” προσλήψεις στο Δημόσιο

Σε ποιες δημόσιες υπηρεσίες θα γίνουν οι προσλήψεις. Ποιες οι ειδικότητες.

Τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο ο Υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Με το ν.4622/2019 για το «Επιτελικό Κράτος» θεσπίστηκε - για πρώτη φορά - μια μεταρρυθμιστική τομή: η διαδικασία έγκρισης του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων στον δημόσιο τομέα από το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό υποβλήθηκε προς έγκριση ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα.

Για το 2021 ο προγραμματισμός προσλήψεων που παρουσιάστηκε περιλαμβάνει έγκριση για 8.620 θέσεις τακτικού προσωπικού (εντός του κανόνα 1:1), καθώς και 299 θέσεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες αφορούν επιμελητήρια εκτός Γενικής Κυβέρνησης και Κ.Υ.Τ., 62 θέσεις δικηγόρων-νομικών με έμμισθη εντολή (εκτός του κανόνα 1:1) και 2.618 θέσεις εποχικού προσωπικού εκ των οποίων 2.500 εποχικοί πυροσβέστες.

Σημειώνεται ότι για να αποφευχθεί οποιαδήποτε καθυστέρηση, προωθείται διακριτή έγκριση για επιπλέον 655 θέσεις στην Ο.Σ.Υ. και την ΣΤΑΣΥ, (οδηγοί και λοιπές τεχνικές ειδικότητες) και για αυτό τον λόγο δεν περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προγραμματισμό. Η μισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού θα καλυφθεί επί του παρόντος από τις πιστώσεις που προορίζονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας, δόθηκε προτεραιότητα στη στελέχωση κρίσιμων τομέων της δημόσιας διοίκησης, και ειδικότερα:

ενισχύεται ο τομέας της Υγείας, με προσλήψεις 1.100 ιατρών και 1.500 ατόμων σε θέσεις νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού,

ενισχύεται ο τομέας της Άμυνας, με αύξηση των εισακτέων στις στρατιωτικές σχολές,

ενισχύεται ο τομέας της Προστασίας του Πολίτη, με την πρόβλεψη στοχευμένων προσλήψεων σε καίριες υπηρεσίες,

σε όλα τα Υπουργεία εγκρίνονται προσλήψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό, μετά από ουσιαστική αξιολόγηση των αιτημάτων τους,

η τοπική αυτοδιοίκηση ενισχύεται ουσιαστικά με 748 νέες προσλήψεις σε Δήμους και Περιφέρειες.