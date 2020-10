Κοινωνία

Κορονοϊός - Άγιος Παντελεήμονας: σε νοσοκομεία covid-19 οι ηλικιωμένοι από το γηροκομείο (βίντεο)

Επιχείρηση μεταφοράς των θετικών κρουσμάτων στήθηκε το πρωί της Πέμπτης.

Στον Ευαγγελισμό, το Ασκληπειίο και το Σισμανόγλειο μεταφέρονται οι τρόφιμοι του οίκου ευγηρίας στον Άγιο Παντελεήμονα οι οποίοι βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό.

Από τα 100 τεστ που έγιναν, τα 32 ήταν θετικά και τα 23 από αυτά πλέον νοσηλεύονται.

Η μεταφορά τους ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Πέμπτης.

Συνεργεία του δήμου Αθηναίων, από το πρωί, πλένουν και απολυμαίνουν το οικοδομικό τετράγωνο στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα όπου βρίσκεται η δομή φροντίδας ηλικιωμένων.

Στο γηροκομείο έσπευσαν την Τετάρτη ο λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς και κλιμάκιο του ΕΟΔΥ

«Η διασπορά σε τέτοιους χώρους που δεν δέχονται επισκεπτήριο συνήθως γίνεται από το προσωπικό», επισήμανε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας και λοιμωξιολογος, Σωτήρης Τσιόδρας, έπειτα από την επίσκεψή του στο γηροκομείο. Ο κ. Τσιόδρας εκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την Αθήνα αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι « η Αθήνα δεν πάει καλά», ενώ προσέθεσε ότι «πάντα σε τέτοιους χώρους υπάρχουν άνθρωποι με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, οι περισσότεροι από αυτούς, το 80 % είναι κατακεκλιμένοι.

«Είναι μια κατάσταση που δεν θέλουμε να την ξαναδούμε και δυστυχώς συνεχίζουμε να την βλέπουμε. Στη Θεσσαλονίκη το μάθημα το πήρανε και η Θεσσαλονίκη πάει καλά», κατέληξε ο κ. Τσιόδρας, ενώ ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς συμπλήρωσε ότι έχει ξεκινήσει η ιχνηλάτηση.