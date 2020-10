Αθλητικά

Νίκη και κορυφή για τη Ρεάλ Μαδρίτης

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη στην «μάχη» που θα δώσει για την παραμονή, σημείωσε και η Ελτσε.

Το γκολ του Βινίσιους στο 65ο λέπτό ήταν αρκετό για την Ρεάλ Μαδρίτης, προκειμένου να επικρατήσει με 1-0 της Βαγιαδολίδ και να βρεθεί στην κορυφή της LaLiga, όπου «συγκατοικεί» με τις Βαλένθια, Χετάφε και Βιγιαρεάλ.

Παράλληλα, σπουδαία εκτός έδρας νίκη στην «μάχη» που θα δώσει για την παραμονή, σημείωσε η Ελτσε, επικρατώντας εκτός έδρας της Εϊμπάρ με 1-0, χάρη στο γκολ του Μπογέ στο 37ο λεπτό.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Σοσιεδάδ-Βαλένθια 0-1

(75΄ Γκόμεζ)

Χετάφε-Μπέτις 3-0

(13΄,42΄ Άνχελ, 39΄ Κουκουρέγια)

Ουέσκα-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-0

Βιγιαρεάλ-Αλαβές 3-1

(13΄,67΄ Αλκάθερ, 45΄πεν. Μορένο - 36΄ Μέντες)

Εϊμπαρ-Έλτσε 0-1

(37` Μπογέ)

Ρεάλ Μαδρίτης-Βαγιαδολίδ 1-0

(65` Βινίσιους)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Κάντιθ 1/10

Σεβίλη-Λεβάντε 1/10

Θέλτα-Μπαρτσελόνα 1/10

Γρανάδα-Οσασούνα 12/1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Χετάφε 7

Βαλένθια 7 -4αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 7

Βιγιαρεάλ 7 -4αγ.

Μπέτις 6 -4αγ.

Γρανάδα 6

Σοσιεδάδ 5 -4αγ.

Θέλτα 5

Ατλέτικο Μαδρίτης 4 -2αγ.

Μπαρτσελόνα 3 -1αγ.

Σεβίλη 3 -1αγ.

Λεβάντε 3 -2αγ.

Οσασούνα 3

Αθλέτικ Μπιλμπάο 3 -2αγ.

Κάντιθ 3

Ουέσκα 3 -4αγ.

Ελτσε 3 -2αγ.

Βαγιαδολίδ 2 -4αγ.

Εϊμπαρ 1 -4αγ.

Αλαβές 1 -4αγ.