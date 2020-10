Life

Aκυκλοφόρητες συναυλίες των Cure, McCartney, Who, Pulp για καλό σκοπό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σειρά "Teenage Cancer Trust Unseen" θα είναι προσβάσιμη δωρεάν στο YouTube.

Το Teenage Cancer Trust ανακοίνωσε ότι από την Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου, ξεκινά σειρά livestream πλάνων – που για πρώτη φορά βλέπουν το φως – από συναυλίες των Cure, των Who, των Pulp, του Paul McCartney και άλλων. Η σειρά «Teenage Cancer Trust Unseen» θα είναι προσβάσιμη δωρεάν στο YouTube, και θα περιλαμβάνει επίσης συναυλίες των Ed Sheeran, Noel Gallagher, Muse, Then Crooked Vultures. Όσοι παρακολουθήσουν θα ενθαρρύνονται να προβούν σε δωρεές στο Teenage Cancer Trust.

Κάθε stream θα βγαίνει στον αέρα στις 3 μμ ΕΤ. Στις 8 Οκτωβρίου η σειρά εγκαινιάζεται με Ed Sheeran, ακολουθούν οι Muse στις 9 Οκτωβρίου, στις 11 Οκτωβρίου ο Paul McCartney, οι Pulp στις 14 Οκτωβρίου, ο Noel Gallagher στις 15 Οκτωβρίου, στις 16 Οκτωβρίου οι Them Crooked Vultures, οι Who στις 17 Οκτωβρίου και στις 18 Οκτωβρίου οι Cure. Θα υπάρξει και δεύτερο livestream από τους Cure, και οι σχετικές λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Έκκληση απηύθυνε ο συνιδρυτής των Who, Roger Daltrey: «Χωρίς το περιβάλλον και τις υπηρεσίες που προσφέρει το Teenage Cancer Trust μέσα στη δική μας National Health Service, ειδικά γι' αυτή την ηλικιακή ομάδα, η απομόνωση κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης θεραπείας θα ήταν ιδιαίτερα πιθανή. Μέσω του Teenage Cancer Trust, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τεθεί επικεφαλής στο να αναγνωρίσει ο πλανήτης τα ειδικά ζητήματα που σχετίζονται με τους νέους με καρκίνο. Παρακαλώ, προχωρήστε γενναιόδωρα σε δωρεά για να εξασφαλίσετε ότι αυτή η δουλειά θα συνεχιστεί σ' αυτούς τους δύσκολους καιρούς... Μην αφήσετε αυτόν τον ιό να την καταστρέψει».