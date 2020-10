Οικονομία

Ψηφιακό ευρώ: “ανεβάζει στροφές” η ΕΚΤ

Τι αναφέρεται στην έκθεση της ομάδας δράσης, λίγο πριν την έναρξη της δοκιμαστικής περιόδου.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε σήμερα ολοκληρωμένη έκθεση σχετικά με την πιθανή έκδοση ψηφιακού ευρώ, την οποία εκπόνησε η ομάδα δράσης υψηλού επιπέδου του Ευρωσυστήματος για το ψηφιακό νόμισμα κεντρικής τράπεζας και ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το ψηφιακό ευρώ θα σχεδιαστεί ως ηλεκτρονική μορφή χρήματος κεντρικής τράπεζας προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις – ακριβώς όπως τα τραπεζογραμμάτια, αλλά σε ψηφιακή μορφή – η οποία θα τους επιτρέπει να κάνουν τις καθημερινές πληρωμές τους γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια. Θα συμπληρώνει τα μετρητά, δεν θα τα αντικαταστήσει. Το Ευρωσύστημα θα συνεχίσει σε κάθε περίπτωση να εκδίδει μετρητά.

«Το ευρώ ανήκει στους Ευρωπαίους και η αποστολή μας είναι να το διαφυλάσσουμε», είπε η Christine Lagarde, Πρόεδρος της ΕΚΤ. «Οι Ευρωπαίοι στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς ψηφιακές επιλογές όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουν, αποταμιεύουν και επενδύουν. Ο ρόλος μας είναι να διασφαλίζουμε την εμπιστοσύνη στο χρήμα. Γι’ αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το ευρώ είναι κατάλληλο για την ψηφιακή εποχή. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να εκδώσουμε ψηφιακό ευρώ, εφόσον προκύψει η ανάγκη».

Η ομάδα δράσης του Ευρωσυστήματος, η οποία αποτελείται από εμπειρογνώμονες από την ΕΚΤ και τις 19 εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ, εντόπισε πιθανά σενάρια που θα απαιτούσαν την έκδοση ψηφιακού ευρώ. Αυτά τα σενάρια περιλαμβάνουν την αυξημένη ζήτηση για ηλεκτρονικές πληρωμές στη ζώνη του ευρώ η οποία θα απαιτούσε ένα ψηφιακό μέσο πληρωμής με μηδενικό κίνδυνο, τη σημαντική μείωση της χρήσης μετρητών για πληρωμές στη ζώνη του ευρώ, την εισαγωγή ενός παγκόσμιου ιδιωτικού μέσου πληρωμής που θα μπορούσε να εγείρει ανησυχίες ρυθμιστικής φύσης και να θέσει κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την προστασία των καταναλωτών, και την ευρεία χρησιμοποίηση ψηφιακών νομισμάτων εκδιδόμενων από ξένες κεντρικές τράπεζες.

«Η τεχνολογία και η καινοτομία αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε, εργαζόμαστε και αλληλεπιδρούμε», είπε ο Fabio Panetta, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ και πρόεδρος της ομάδας δράσης. «Το ψηφιακό ευρώ θα στήριζε τη ροπή της Ευρώπης για διαρκή καινοτομία. Θα συνέβαλε επίσης στη χρηματοπιστωτική κυριαρχία της και θα ενίσχυε τον διεθνή ρόλο του ευρώ».

Το ψηφιακό ευρώ θα συντελούσε στη διατήρηση του δημόσιου αγαθού που το ευρώ παρέχει στους πολίτες: δωρεάν πρόσβαση σε ένα απλό, καθολικά αποδεκτό, αξιόπιστο μέσο πληρωμής με μηδενικό κίνδυνο. Τίθενται βέβαια και προκλήσεις, τις οποίες όμως το Ευρωσύστημα μπορεί να αντιμετωπίσει ακολουθώντας τις κατάλληλες στρατηγικές κατά τον σχεδιασμό του ψηφιακού ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για την εισαγωγή ψηφιακού ευρώ.

Το Ευρωσύστημα θα πραγματοποιήσει εκτενή διάλογο με πολίτες, πανεπιστημιακούς, τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τις δημόσιες αρχές προκειμένου να αξιολογήσει αναλυτικά τις ανάγκες τους, καθώς και τα οφέλη και τις προκλήσεις που αναμένουν κατόπιν της έκδοσης ψηφιακού ευρώ. Η δημόσια διαβούλευση θα ξεκινήσει στις 12 Οκτωβρίου.

Ταυτόχρονα θα ξεκινήσουν δοκιμές, με την επιφύλαξη της τελικής απόφασης.