Κορονοϊός - Άγιος Παντελεήμονας: νεκρός ηλικιωμένος από το γηροκομείο

Το πρώτο του θύμα από κορονοϊό μετρά το γηροκομείο, στο οποίο προ ημερών βρέθηκαν πάνω από 40 θετικά κρούσματα.

Ένας ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος φιλοξενείτο στο γηροκομείο στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου εντοπίστηκαν πάνω από 40 κρούσματα κορονοϊού, έχασε σήμερα τη ζωή του, μετά από επιπλοκές της νόσου.

Πρόκειται για έναν 79χρονο που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έχοντας παράλληλα και υποκείμενα νοσήματα.

Χθες η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για τα κρούσματα κορονοϊού που εντοπίστηκαν στο εν λόγω γηροκομείο.

Στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε η Εισαγγελία θα διερευνηθεί αν προκύπτουν ευθύνες των υπευθύνων του οίκου ευγηρίας για πλημμεληματικού ή κακουργηματικου βαθμού παραβίαση των μέτρων πρόληψης για τη διάδοση του ιού, βάσει του άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα, στον οποίο ορίζεται ότι:

«Όποιος από πρόθεση παραβιάζει τα μέτρα που έχει διατάξει η αρμόδια αρχή τιμωρείται: με φυλάκιση και χρηματική ποινή, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας σε αόριστο αριθμό ανθρώπων, με κάθειρξη έως 10 χρόνια, αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα να μεταδοθεί η ασθένεια σε άνθρωπο, με κάθειρξη έως 10 χρόνια, εάν υπάρξει θάνατος ανθρώπου, με ισόβια, αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων».