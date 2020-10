Κοινωνία

Αρχιεπίσκοπος Ειρηναίος: τραχειοστομία στην Εντατική

Τι αναφέρει το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του ιεράρχη.

Σε τραχειοστομία υποβλήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης.

Όπως αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν ο Αρχιεπίσκοπος έχει επικοινωνία με το περιβάλλον ενώ μετά το τέλος των παρακλινικών εξετάσεων υποβλήθηκε σε τραχειοστομία.

Αναλυτικά το ιατρικό ανακοινωθέν του ΠΑΓΝΗ

Όπως αναφέρεται σε ανακοινωση του ΠΑΓΝΗ, "ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ΠαΓΝΗ, από τις 27/09/2020 για οξεία υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια. Είναι σε αφύπνιση, έχει επικοινωνία με το περιβάλλον και παραμένει αιμοδυναμικά σταθερός και απύρετος.

Μετά το πέρας των παρακλινικών εξετάσεων, απεφασίσθη και έγινε τραχειοστομία, την οποία ανέχεται καλώς. Η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή".