Οικονομία

ΥΠΕΝ: Διευκρινίσεις για την ηλεκτρονική ταυτότητα και την μεταβίβαση αυθαιρέτων

Τι αναφέρεται σε εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειεας.

Διευκρινιστική εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία, όπως είχε προαναγγελθεί, ξεκαθαρίζεται το τοπίο σχετικά με την τακτοποίηση αυθαιρέτων των Κατηγοριών 1 έως 4 και την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων από την 1η Οκτωβρίου 2020.

Ορίζεται, λοιπόν, ότι από την 1η Οκτωβρίου 2020 και ως την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, η καταχώρηση της ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας δεν αποτελεί όρο για την επέλευση των συνεπειών της τακτοποίησης. Για παράδειγμα, είναι δυνατή η μεταβίβαση ακινήτου που έχει αυθαιρεσίες, οι οποίες έχουν τακτοποιηθεί από 1.10.2020 με την έως σήμερα διαδικασία, χωρίς απαίτηση καταχώρησης στην ταυτότητα κτιρίου μέχρι την έναρξη λειτουργίας αυτή.

Ειδικότερα, η διευκρινιστική εγκύκλιος, την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Δημήτρης Οικονόμου, προβλέπει ότι για το διάστημα μη λειτουργίας του μητρώου του άρθρου 62 (Ταυτότητας Κτιρίου) του ν. 4495/2017, οι συνέπειες των υπαγωγών στον νόμο 4495/2017 που πραγματοποιούνται από την 1η Οκτωβρίου 2020 και εφεξής έως την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου επέρχονται χωρίς να απαιτείται καταχώρηση της ταυτότητας κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας.

Υπενθυμίζεται ότι για τα αυθαίρετα των Κατηγοριών 1 έως 4 η διαδικασία της τακτοποίησης συνεχίζεται έως την 31η Μαρτίου 2026. Ωστόσο μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2020 θα καταβάλλονται προσαυξημένα ποσά τακτοποίησης. Το ύψος της προσαύξησης είναι 20% για το πρώτο έτος καθυστέρησης, ενώ για κάθε επιπλέον έτος καθυστέρησης το ποσοστό αυξάνεται κατά 5 μονάδες.