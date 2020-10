Κοινωνία

Κορονοϊός - ΕΑΔ: Αυτοψία στο Γηροκομείο του Αγίου Παντελεήμονα

Τι διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο των επιθεωρητών-ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, κατόπιν συνεννόησης με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων και τον Πρόεδρο του ΕΟΔΥ, διενήργησε την Πέμπτη, έλεγχο στη Μονάδα Φροντίδας Υγείας «Αττική» στον Αγ.Παντελεήμονα με σκοπό τη διακρίβωση των συνθηκών που επέτρεψαν την είσοδο του SARS COV-2 στη μονάδα, με αποτέλεσμα τη διασπορά του σε φιλοξενούμενους και προσωπικό .

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο των Επιθεωρητών-Ελεγκτών της ΕΑΔ, διαπιστώθηκε η διενέργεια τεστ από στελέχη του ΕΟΔΥ ενώ υπήρχε σε εξέλιξη και η διακομιδή περιθαλπόμενων σε νοσοκομεία αναφοράς.

Οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Αρχής προχώρησαν στη συλλογή και καταγραφή στοιχείων μέσω της έγγραφης εξέτασης προσώπων, της επιτόπιας παρατήρησης και αυτοψίας. Υπάρχουν ευρήματα που οδηγούν στην αρχική διαπίστωση ότι η διασπορά οφείλεται στη παροχή εργασίας από εργαζόμενο ο οποίος δεν έπρεπε να προσέρχεται προς εργασία και ο οποίος φέρεται να έχει παραιτηθεί και αποχωρήσει από την επιχείρηση. Επίσης καταγράφηκε και η παράτυπη επαφή περιθαλπόμενου της ΜΦΗ με εργαζόμενους σε λαϊκή αγορά έξω από το χώρο της μονάδας.

Σημειώνεται ότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο οι υπεύθυνοι για τη διοικητική και οικονομική λειτουργία του φορέα βρίσκονταν σε κατ’ οίκον περιορισμό, κατόπιν οδηγιών των αρμόδιων υπηρεσιών, και δεν κατέστη δυνατή η εξέτασή τους και η χορήγηση των αιτούμενων εγγράφων και τεκμηρίων.

Ο έλεγχος συνεχίζεται περιλαμβάνοντας το σύνολο των απαιτήσεων του θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση, οργάνωση και λειτουργία της εν λόγω ΜΦΗ.