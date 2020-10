Κοινωνία

Συγκλονίζει ο ορειβάτης που κατακτά τον Όλυμπο με την ανάπηρη φίλη του στην πλάτη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αθλητής Μάριος Γιαννάκος θα επιχειρήσει να κατακτήσει την κορυφή του Ολύμπου, εκπληρώνοντας έτσι το όνειρο της ανάπηρης φίλης του. Τι είπε στον ΑΝΤ1.