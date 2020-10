Κόσμος

Γαλλία: Αγνοούμενοι και καταστροφές από σφοδρό κύμα κακοκαιρίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Πνίγηκε" η Γαλλία από την κακοκαιρία. Άνθρωποι αγνοούνται, σπίτια παρασύρθηκαν σπίτια και χωριά αποκλείστηκαν.

(φωτογραφία αρχείου)

Εκατοντάδες πυροσβέστες είχαν κινητοποιηθεί σήμερα αναζητώντας εννέα ανθρώπους που αγνοούνται ύστερα από καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες που παρέσυραν τα σπίτια τους και άφησαν αποκλεισμένα χωριά στη νοτιοανατολική Γαλλία, στις κοιλάδες της ενδοχώρας της Νίκαιας.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν απολογισμό εννέα ανθρώπων που επίσημα αγνοούνται και τριών που θεωρούνται αγνοούμενοι», δήλωσαν οι πυροσβέστες στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στην περίπτωση των ανθρώπων που «θεωρούνται αγνοούμενοι» οι αρχές δεν έχουν παρά κάποιες, μάλλον ασαφείς αναφορές σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις όπου αυτόπτες μάρτυρες ή οι ίδιοι οι πυροσβέστες είδαν ανθρώπους να παρασύρονται από τα νερά.

«Έχουμε πολλά σπίτια που έχουν παρασυρθεί ή καταστραφεί, πόλεις όπως η Σεν-Μαρτέν-Βεσουμπί έχουν αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο», ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France ανακοίνωσε ότι σε κάποιες περιοχές έπεσαν 450 χιλιοστά βροχής τις τελευταίες 24 ώρες, το οποίο αντιστοιχεί σχεδόν σε τέσσερις μήνες βροχής αυτή την εποχή του χρόνου. Η βροχόπτωση ήταν εντονότερη και από τις 3 Οκτωβρίου του 2015, όταν οι πλημμύρες που σημειώθηκαν τότε προκάλεσαν τον θάνατο 20 ανθρώπων μέσα και γύρω από τις Κάννες στη Γαλλική Ριβιέρα, όπως δήλωσε αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας στον ραδιοφωνικό σταθμό France Info.

Ο νομός Αλπ-Μαριτίμ, στα σύνορα με την Ιταλία, τέθηκε σε ‘κόκκινο’ συναγερμό χθες καθώς η καταιγίδα πλησίαζε. Οι αρχές υποβάθμισαν σήμερα τον συναγερμό στην ‘πορτοκαλί’ βαθμίδα, καθώς οι βροχές κινούνταν προς την Ιταλία.