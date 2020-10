Πολιτική

Γεννηματά για Χρυσή Αυγή: Ο αγώνας ενάντια στους νεοναζί δεν τελειώνει στις 7 Οκτώβρη

«Δεν υπάρχει χώρος για τους φασίστες στην Ελλάδα», τονίζει η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.

«Ο αγώνας ενάντια στους νεοναζί της Χρυσής Αυγής δεν τελειώνει στις 7 Οκτώβρη. Συνεχίζεται, για μια ανοιχτή κοινωνία και ισχυρή Δημοκρατία», τονίζει η Φώφη Γεννηματά σε άρθρο της στην Εφημερίδα των Συντακτών, λίγες μέρες πριν από την ανακοίνωση της ετυμηγορίας του Δικαστηρίου για τους κατηγορουμένους της Χρυσής Αυγής για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ αναφέροντας τη ρήση της φιλοσόφου Χάνα Άρεντ πως ο φασισμός και ο ναζισμός είναι το «Απόλυτο Κακό», υπογραμμίζει «δεν έχει θέση στο πολιτικό σύστημα. Δεν υπάρχει χώρος για τους φασίστες στην Ελλάδα. Η προπαγάνδα τους είχε και έχει στόχο την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος». Ακόμη επισημαίνει ότι «η Ελληνική Δικαιοσύνη, με μεγάλη, καθυστέρηση, αποφασίζει για την τύχη της Χρυσής Αυγής. Μιας εγκληματικής οργάνωσης με μανδύα πολιτικού κόμματος.

Το δικαστήριο δεν δικάζει τις πολιτικές ιδέες της Χρυσής Αυγής αλλά εγκληματικές πράξεις, που οργανώθηκαν και εκτελέστηκαν από τα μέλη και την ηγεσία της». Προσθέτει πως είναι μια μέρα-σταθμός για την Δικαιοσύνη και τη Δημοκρατία. Γιατί πέρα από την δικαίωση των θυμάτων, ζητά δικαίωση το σώμα της ελληνικής δημοκρατίας, πάνω στο οποίο ασέλγησε η νεοναζιστική οργάνωση. Η κ. Γεννηματά παρατηρεί ότι «η Χρυσή Αυγή όπως άλλωστε ομολογείται στο «κρυφό» καταστατικό της είναι μια συμμορία με βασική επιδίωξη την ανατροπή του Δημοκρατικού πολιτεύματος.

Οι αποφάσεις για τα τάγματα εφόδου -είτε αφορούν τον ξυλοδαρμό του συνδικαλιστή φοιτητή Δ.Κουσουρή, είτε τις επιθέσεις σε προοδευτικούς πολίτες, μετανάστες, είτε τις δολοφονικές ενέργειες με αποκορύφωμα τον Σαχζάτ Λουκμάν και τον Παύλο Φύσσα- αφορούν τον ηγετικό πυρήνα της οργάνωσης. Δικαιολογίες από την οικονομική κρίση, τα μνημόνια, τα μειονεκτήματα του κομματικού συστήματος προσγειώθηκαν απότομα τον Σεπτέμβριο του 2013 στην άγρια δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Κατάλαβαν επιτέλους όλοι ότι η Χρυσή Αυγή δεν αναζητά αιτίες για την εγκληματική της δράση. Όσοι με πρόσχημα την οποιαδήποτε κρίση προσπαθούν να "κανονικοποιήσουν" το καρκίνωμα του εξτρεμιστικού, ξενόφοβου και μισαλλόδοξου λόγου, επωάζουν το επόμενο αυγό του φιδιού, την επόμενη κρίση δημοκρατίας».

Η Φώφη Γεννηματά υπογραμμίζει ότι «η παράταξή μας βγήκε αποφασιστικά απέναντι στο ναζιστικό μόρφωμα, όταν άλλοι επικοινωνούσαν υπογείως μαζί της ή συνυπήρχαν μαζί τους στις πλατείες της αγανάκτησης. Από την πρώτη στιγμή, επιμείναμε ότι η μηδενική ανοχή στην Χρυσή Αυγή πρέπει να συνοδεύεται από πολιτική και κοινωνική ομοψυχία. Πήραμε νομοθετικές πρωτοβουλίες, οργανώσαμε καμπάνιες ενημέρωσης, πολιτικές εκδηλώσεις. Σήμερα που «νέες» πολιτικές παραφυάδες από την ίδια εγκληματική μήτρα επιχειρούν να διεισδύσουν στη δημόσια ζωή, το μήνυμα μας είναι ξεκάθαρο, όλοι μαζί λέμε όχι στους νεοναζί».