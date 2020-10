Αθλητικά

Ο Ιμπραϊμοβιτς έγινε 39 και οι ατάκες του τα... “σπάνε”

Οταν κάποιος αναφέρεται για τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς δύο πράγματα είναι δεδομένα: Οτι ξέρει απίστευτη μπάλα και ότι η... τρέλα του δεν περιγράφεται!

Ο Σουηδός επιθετικός της Μίλαν έχει γράψει Ιστορία με τα κατορθώματά του. Εχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Αγιαξ, Γιουβέντους, Ιντερ, Μπαρτσελόνα, Μίλαν, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Παρί Σεν Ζερμέν και είναι ένας από τους καλύτερους επιθετικούς της γενιάς του.

Τα βιντεάκια του στο youtube από τα απίθανα γκολ που έχει πετύχει έχουν πολλά εκατομμύρια views, αλλά εκτός από τα πολλά κιλά μπάλα που ξέρει έχει μείνει στην Ιστορία για τις απίστευτες ατάκες του. Μερικές από αυτές έχουν προκαλέσει πολύ γέλιο κι άλλες έχουν κατακριθεί.

Πριν λίγες ημέρες έγινε γνωστό ότι ήταν θετικός στον κορονοϊό και σχολίασε: «Ήμουν αρνητικός στον Covid χθες, και θετικός σήμερα. Δεν έχω συμπτώματα, οπότε δεν έγινε και τίποτα. Ο Covid είχε το κουράγιο να με προκαλέσει. Κακή ιδέα...»

«Θα μείνω στην Παρί μόνο αν αλλάξουν τον πύργο του Άιφελ με το άγαλμά μου. Αν το κάνουν, θα μείνει εδώ. Το υπόσχομαι!» είχε δηλώσει σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν θα μείνει στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Οταν αποφάσισε να πάει στους Γκάλαξι δήλωσε με νόημα: «Γεννήθηκα γέρος και θα πεθάνω νέος. Αισθάνομαι σαν τον Μπέντζαμιν Μπάτον. Αν δεν νικήσω, θα το θεωρώ μια αποτυχία και θα με στεναχωρούσε γιατί έχω συνηθίσει να κερδίζω και κάνω τα πάντα για να τα καταφέρω. Ήρθα εδώ για να κερδίσω και είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσω».

Ξεχωριστό ήταν και το αντίο του στο MLS: «Ήρθα, είδα, κατέκτησα. Σας ευχαριστώ Λος Άντζελες Γκάλαξι που με κάνατε να νιώσω ξανά ζωντανός. Προς τους οπαδούς των Γκάλαξι: Ζητήσατε Ζλάταν. Σας έδωσα Ζλάταν. Παρακαλώ. Η ιστορία συνεχίζεται. Τώρα μπορείτε να δείτε... μπέιζμπολ»

Ο Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς σχολίασε τον Ανζό και τον τρόπο που τον μάρκαρε: «Όταν με μάρκαρε ο Στέφαν Ανζό είχε πολύ πλάκα. Πρώτα πήγα αριστερά, όπως και αυτός. Μετά έστριψα δεξιά, όπως και αυτός. Μετά ξαναπήγα αριστερά και αυτός πήγε να αγοράσει ένα hot dog».

Οταν πήρε μεταγραφή στην Γιουνάιτεντ ο Καντονά έπλεξε το εγκώμιό του και ο ίδιος σχολίασε: «Θαυμάζω τον Καντονά και άκουσα τι είπε. Αλλά δε θα γίνω Βασιλιάς του Μάντσεστερ. Θα γίνω ο Θεός του Μάντσεστερ».

Ο απίστευτος Ζλάταν σήμερα κλείνει τα 39 του χρόνια και συνεχίζει να παίζει σε κορυφαίο επίπεδο, βοηθώντας την Μίλαν να πρωταγωνιστήσει.