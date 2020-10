Πολιτική

Μητσοτάκης για Χρυσή Αυγή: Μήτρα της υπήρξε ο τυφλός λαϊκισμός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Η εμπειρία της χώρας μας από το ολέθριο πέρασμα του ναζιστικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής υπήρξε τραυματική, οδυνηρή και, δυστυχώς, πολύ αιματηρή, τονίζει σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός.

«Η εμπειρία της χώρας μας από το ολέθριο πέρασμα του ναζιστικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής υπήρξε τραυματική, οδυνηρή και, δυστυχώς, πολύ αιματηρή. Είμαι περήφανος που η παράταξή μας την εξάρθρωσε, στέλνοντας τον ηγετικό της πυρήνα στο εδώλιο για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Και νιώθω ικανοποίηση που τα επιχειρήματα της Δημοκρατίας την εξόρισαν από την Βουλή και το κράτος Δικαίου από την καθημερινότητά μας. Όπως όλοι οι Έλληνες, ωστόσο, παραμένω σε επαγρύπνηση. Γιατί το δηλητήριο του φασισμού πάντα καραδοκεί να εμφανιστεί σε κάθε δύσκολη στιγμή της ομαλής πολιτικής και κοινωνικής ζωής» τονίζει σε δήλωσή του για τη Χρυσή Αυγή, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην «Εφημερίδα των Συντακτών».

Επισημαίνει ότι «το δίδαγμα από την πολύχρονη επέλαση της ντροπής είναι πως μήτρα της υπήρξε ο τυφλός λαϊκισμός. Ήταν αυτός που καθιέρωσε το ψέμα στον δημόσιο διάλογο. Που πρόβαλε εύκολες και απλοϊκές απαντήσεις σε δύσκολα και σύνθετα ερωτήματα. Και που ένωσε αντίθετα κομματικά συνθήματα κάτω απ' την ίδια ακραία συμπεριφορά. Σε αυτό το έδαφος της γκρίζας σύγχυσης έπεσε ο σπόρος της μαύρης προπαγάνδας και μεγάλωσε το παράσιτο των νοσταλγών του Χίτλερ".

Επίσης ο πρωθυπουργός σημειώνει ότι ο πολιτικός κόσμος ολιγώρησε, λέγοντας: «Αδράνησε μπροστά στον κίνδυνο που αναπτυσσόταν στα θολά νερά των «αντιμνημονίων», στις συνοικίες του μίσους και στις πλατείες των «αγανακτισμένων». Παντού όπου απλώθηκε η πιο χυδαία και αποτρόπαιη έκφραση της δημαγωγίας που είναι ο φασισμός. Κάποιοι, μάλιστα, δεν αρνήθηκαν ακόμη και να αξιοποιήσουν το αντισυστημικό προσωπείο του, στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Ακριβώς γι' αυτό η Δημοκρατία χρειάστηκε καιρό για να νικήσει».

Επιπλέον τονίζει ότι «όπου ριζώνει η γενικόλογη καταγγελία, ανθεί ο εξτρεμισμός. Όταν επελαύνει ο κυνισμός, παρελαύνει η βία. Και όποιος οικοδομεί πάνω στην οργή κατεδαφίζει τους θεσμούς».

«Ενώ μέσα στην άμορφη αντίδραση οι ένοχοι γίνονται αόρατοι. Έχουν, συνεπώς, ευθύνες εκείνες οι δυνάμεις που, στ΄ όνομα του πρόσκαιρου συμφέροντος, άφησαν χαραμάδες, ώστε το παρακράτος ν' ανοίξει την πόρτα της πολιτικής. Γιατί είναι άλλο η πολιτική αντιπαλότητα και άλλο η εχθρότητα προς τη Δημοκρατία. Και μόνον όταν τα άκρα απομονώνονται χωρίς εκπτώσεις, αποξενώνονται και από τους πολίτες» προσθέτει ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η παράταξη της ΝΔ ήταν και παραμένει διαχρονικός αντίπαλος της Χρυσής Αυγής όπως και κάθε υπονομευτή του πολιτεύματος και της ομαλότητας. «Βουλευτές και στελέχη μας έγιναν στόχοι επιθέσεων. Όμως, ποτέ η Νέα Δημοκρατία δεν ανέχτηκε το κακό: Ως αντιπολίτευση, αρνηθήκαμε οποιαδήποτε σύμπλευση με τους εκπροσώπους του ακόμη και σε απλές ψηφοφορίες της Βουλής. Και ως κυβέρνηση είμαστε συνειδητοί πρωταγωνιστές στην προσπάθεια να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη όσοι από αυτούς εγκλημάτησαν. Για να τιμωρηθούν δίκαια, αλλά αμείλικτα» τονίζει.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι η Ελλάδα υπέφερε όσο ελάχιστες χώρες από τον ναζισμό. Θρήνησε θύματα, έζησε τραγωδίες, υπέμεινε καταστροφές. Γι' αυτό και τον πολέμησε και καταλήγει αναφέροντας: «στη χώρα μας λοιπόν, δεν υπάρχει θέση για μιμητές και οπαδούς του. Στον μισαλλόδοξο εθνικισμό, αντιτάσσουμε τον γνήσιο πατριωτισμό. Στον ολοκληρωτισμό, τον πλουραλισμό. Στη σύγκρουση, τον διάλογο. Στον διχασμό, την ενότητα. Και στον εξτρεμισμό, τον ορθολογισμό. Ταυτόχρονα, όμως, μεταφράζουμε τη βιωμένη αρνητική εμπειρία σε θετική και γόνιμη εθνική παρακαταθήκη. Γι' αυτό και υπερασπιζόμαστε κάθε στιγμή τη Δημοκρατία και την ομαλότητα. Με την ισχύ της νομιμότητας. Με σταθερή πίστη στους θεσμούς. Και με συμμάχους μας τους πολίτες».