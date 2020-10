Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Πέλλα: Εντατικοί έλεγχοι από κλιμάκια του ΕΟΔΥ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύσκεψη για την εκτίμηση της κατάστασης, μετά τα 114 κρούσματα σε κονσερβοποιία.

Εντατικούς ελέγχους διεξάγουν στην Πέλλα 18 κλιμάκια του ΕΟΔΥ, προκειμένου να γίνει ιχνηλάτηση των επαφών των 114 εργαζομένων σε εταιρεία κονσερβοποιίας στο Μαυροβούνι Σκύδρας, που διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό.

Για την εκτίμηση της επιδημιολογικής κατάστασης στην περιοχή πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι, στο διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή του Προέδρου του ΕΟΔΥ, Παναγιώτη Αρκουμανέα, του αντιπεριφερειάρχη Πέλλας, Ιορδάνη Τζαμτζή, δημάρχων της περιοχής, του διοικητή της 3ης ΥΠΕ και του νοσοκομείου Έδεσσας και του αστυνομικού διευθυντή.

Τα 114 κρούσματα κορονοϊού στην κονσερβοποιία επιβεβαιώθηκαν έπειτα από διενέργεια τεστ σε 427 εργαζομένους στον τομέα της παραγωγής, ενώ σήμερα κλήθηκαν να εξεταστούν και περισσότεροι από 50 εργαζόμενοι στο τμήμα εξαγωγών. Παράλληλα, γίνονται απολυμάνσεις σε δημόσια κτίρια.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο λήψης επιπρόσθετων μέτρων για την πρόληψη μεγαλύτερης διασποράς του κορονοϊού στην περιοχή, ο αντιπεριφερειάρχης Πέλλας σημείωσε ότι τις σχετικές αποφάσεις λαμβάνει η Πολιτική Προστασία, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασιστεί κάποιο νέο μέτρο, δεδομένου και ότι η περιφερειακή ενότητα βρίσκεται ήδη σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης. «Ζητούμε από όλους την πιστή τήρηση των μέτρων, τη χρήση μάσκας σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους, για να προστατεύσουμε το εαυτούς μας, τους οικείους μας, το κοινωνικό σύνολο», τόνισε ο κ. Τζαμτζής.