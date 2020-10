Ζώδια

Τα ζώδια και τα συμπτώματα του... έρωτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συμβαίνει στο κάθε ζώδιο όταν ερωτεύεται; Πώς εκδηλώνει τα συναισθήματά του;

Κριός

Η αίσθηση πως χορεύουν πεταλούδες στο στομάχι σου, όταν ερωτεύεσαι δεν είναι απλώς ιδέα σου. Ούτε οφείλεται στον ασυγκράτητο και συχνά νευρικό χαρακτήρα σου, που όταν του… γυαλίσει ένα πρόσωπο, θέλει να ορμήσει στην κατάκτησή του εδώ και τώρα. Σωματικά, αυτό προκαλείται από την έκκριση της αδρεναλίνης, που συνδέεται με την ενστικτώδη αντίδραση της «μάχης ή φυγής». (Στη δική σου περίπτωση, μάλλον το πρώτο). Ο έρωτας τρελαίνει τις ορμόνες Και η αδρεναλίνη, που εσύ την έχεις άφθονη και σε πρώτη ζήτηση, σε τροφοδοτεί με την απαραίτητη ενέργεια και σου δίνει φόρα για να προχωρήσεις στα περαιτέρω. Όσο για τις πεταλούδες στο στομάχι, είναι απλώς μια παρενέργεια.

Ταύρος

Ο άνθρωπος μπορεί να ερωτευτεί με ένα βλέμμα. Και δεν θέλει παραπάνω από τέσσερα λεπτά συνομιλίας με κάποιον, για να αποφασίσει αν αυτό το πρόσωπο τον ελκύει ή όχι. Γι’ αυτό, φίλε Ταύρε, ίσως εσύ να νομίζεις πως χρειάζεσαι να πάρεις τον χρόνο σου για να καταλάβεις, αλλά η καρδιά σου έχει ήδη κάνει την επιλογή. Στα πρώτα τέσσερα λεπτά η γλώσσα του σώματος, ο τόνος της φωνής και τα βλέμματα έχουν κινητοποιήσει τον μηχανισμό του έρωτα. Και ναι, μπορείς με τη ματιά να… κεραυνοβοληθείς. Επιστημονικά αυτό εξηγείται με την έκκριση της χημικής ουσίας φαινυλαιθυλαμίνης, που σας κάνει και τους δυο απόλυτα προδιατεθειμένους να χτυπηθείτε από τα βέλη του Έρωτα.

Δίδυμοι

Ένας εγκεφαλικός τύπος σαν τον Δίδυμο δίνει μεγάλη σημασία στο να κρατά το μυαλό του σε φόρμα. Ενδεχομένως να πιστεύεις πως το ερωτικό ξελόγιασμα δεν βοηθά σε αυτό. Λάθος μεγάλο. Σύμφωνα με ορισμένες έρευνες, οτιδήποτε σου θυμίζει τον έρωτα επιδρά στην αφαιρετική και τη δημιουργική σκέψη, καθώς σε κάνει να σκέφτεσαι τη μακροβιότητα μιας σχέσης, τη δέσμευση, την οικειότητα. Γι’ αυτό ο έρωτας εμπνέει και για τόσα άλλα δημιουργικά πράγματα. Από την άλλη, οτιδήποτε θυμίζει σεξ κινητοποιεί την εστιασμένη σκέψη και σε κάνει να συγκεντρώνεσαι σε θέματα του παρόντος. Με άλλα λόγια, όχι απλώς δεν χάνεις το μυαλό σου όταν ερωτεύεσαι, αλλά το έχεις και δουλεύει… ρολόι.

Καρκίνος

Ο ρομαντικός Καρκίνος απογοητεύεται όταν περνάει ο απογειωμένος ενθουσιασμός που χαρακτηρίζει τον πρώτο καιρό μιας σχέσης. Όπως έχει αποδειχθεί όμως, η ευφορία, η λαχτάρα να είσαι διαρκώς με τον άλλο, το χτυποκάρδι και όλα τα σχετικά διαρκούν περίπου ένα χρόνο, εξαιτίας μιας πρωτεϊνης που λέγεται νευροτροφίνη και είναι ιδιαίτερα αυξημένη στα καινούργια ζευγάρια. Στη συνέχεια έρχεται το επόμενο στάδιο, που μπορεί να μην είναι τόσο ρομαντικό, αλλά καθορίζει την αληθινή δέσμευση και κατ’ επέκταση τη μακροβιότητα της σχέσης. Και ως προς τη μακροβιότητα, να ένα ακόμη μυστικό: Βρέθηκε πως για μακροχρόνιες σχέσεις οι άνθρωποι δίνουν μεγαλύτερη σημασία σε ένα ωραίο πρόσωπο απ’ ό,τι στο ωραίο σώμα.

Λέων

Ο Λέων είναι το ζώδιο της καρδιάς και η δική σου σίγουρα χωρά πολύ έρωτα. Όμως δεν γλιτώνεις τον κίνδυνο να σε πληγώσει κάποιος… ασυνείδητος. Η έκφραση «μου ράγισες την καρδιά» δεν είναι μόνο μεταφορική. Ο χωρισμός, η απώλεια, η απομάκρυνση ή η προδοσία μπορεί να προκαλέσουν σωματικό πόνο στην περιοχή της καρδιάς. Η έντονη στενοχώρια κάνει τον εγκέφαλο να εκκρίνει χημικές ουσίες που κάνουν την καρδιά να εξασθενεί, ενώ προξενούν στηθάγχη και δύσπνοια. Από την άλλη, είναι σωστό και το να λέμε πως «οι καρδιές μας χτυπούν σαν μία». Όταν δυο ερωτευμένοι βρίσκονται μαζί και κοιτιούνται στα μάτια για τρία λεπτά, οι χτύποι των καρδιών τους συγχρονίζονται.

Παρθένος

Για ένα ζώδιο σαν τον Παρθένο που δίνει μεγάλη σημασία στη διατήρηση της ευεξίας με τον πιο υγιεινό τρόπο, η ιδέα ότι μπορεί να αντικαθιστά τα χημικά παυσίπονα με το χάδι του αγαπημένου είναι πολύ δελεαστική. Πραγματικά, το αγκάλιασμα και το άγγιγμα του αγαπημένου προκαλεί την έκκριση της ορμόνης ωκυτοκίνης, η οποία έχει σχέση με το συναισθηματικό δέσιμο και επιπλέον, όπως έχει αποδειχθεί, μπορεί ακόμα και να εξαφανίσει εντελώς τον πόνο σε τέσσερις ώρες. Παρόμοια επίδραση έχει το κράτημα του χεριού του αγαπημένου. Και το εκπληκτικό είναι πως δεν απαιτείται πάντα η φυσική παρουσία. Μερικές φορές αρκεί να κοιτάζεις τη φωτογραφία του και να απαλύνεται η ενόχληση.

Ζυγός

Οι Ζυγοί είναι ιδιαίτερα εκλεκτικοί, όμως από την άλλη έχουν ανεπτυγμένο και το αίσθημα της ισορροπίας. Αυτό το δεύτερο μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμο στο να επιλέξουν το άτομο με το οποίο θα δημιουργήσουν μια σχέση με διάρκεια. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ψυχολογικές και κοινωνιολογικές έρευνες, οι άνθρωποι που στοχεύουν σε μακροχρόνιες σχέσεις, επιλέγουν πρόσωπα το ίδιο ελκυστικά και επιθυμητά κοινωνικά με τους ίδιους. Ακόμα κι αν τα δυο μέλη του ζευγαριού δεν είναι εξίσου εμφανίσιμα, αυτός που υστερεί σε ένα τομέα θα υπερτερεί σε κάποιο άλλο κοινωνικά επιθυμητό χαρακτηριστικό (π.χ. στη μόρφωση, την τάξη, την επαγγελματική επιτυχία), ώστε στον τελικό… ισολογισμό να υπάρχει μια εξισορρόπηση.

Σκορπιός

Οι Σκορπιοί θεωρούνται πρωταθλητές στα παιχνίδια της γοητείας και σπάνια θα μπορέσει κάποιος που έβαλαν στο μάτι να τους αντισταθεί. Ξέρεις όμως πώς μπορείς να καταλάβεις αν κάποιος πραγματικά σε… γουστάρει; Από το αν οι κόρες των ματιών του είναι διεσταλμένες. Αυτό το είχε εξακριβώσει ο Δαρβίνος ήδη από τον 19ο αιώνα. Όταν κάποιος αντικρίζει ένα αντικείμενο, πρόσωπο ή θέαμα που τον ενδιαφέρει και τον προσελκύει, οι κόρες μεγαλώνουν. Παράλληλα τα άτομα με διεσταλμένες κόρες δείχνουν πιο γοητευτικά. Γι’ αυτό και το ημίφως συμβάλλει τόσο πολύ στο να δημιουργείται ερωτικό κλίμα. Κανόνισε λοιπόν να διαμορφώνεις ανάλογα τους φωτισμούς σου –κάτω από ντάλα ήλιο, δεν θα πετύχεις πολλά.

Τοξότης

Στο πλαίσιο του ερωτικού… φιλελευθερισμού του, ο Τοξότης συχνά βρίσκει ένα επιχείρημα στο γεγονός ότι απ’ όλα τα πλάσματα στη Φύση, μόνο ο άνθρωπος είναι εξαναγκασμένος στη μονογαμία. Και ότι κανονικά θα έπρεπε να θεωρείται απόλυτα αποδεκτό το να ζευγαρώνουν οι άνθρωποι προσωρινά. Όμως, τα μονογαμικά και ισόβια ζευγάρια αφθονούν σε πολλά είδη του ζωικού βασιλείου. Οι γίββωνες, οι λύκοι, τα κογιότ, οι κάστορες, οι κύκνοι, οι φαλακροί αετοί, οι κόνδορες, τα μαύρα όρνια, τα άλμπατρος, τα αγγελόψαρα, ακόμα και τα βασιλικά ζεύγη των τερμιτών είναι μερικά από τα ζώα αυτής της κατηγορίας. Και φυσικά τα περιστέρια, εξ ου και ο χαρακτηρισμός «πιτσουνάκια» των ερωτευμένων.

Αιγόκερως

Ένα ορθολογιστικό ζώδιο, όπως είναι ο Αιγόκερως, θέλει να έχει τα πράγματα ξεκαθαρισμένα μέσα του. Και ο έρωτας, του λένε όλοι, δυστυχώς δεν χωράει σε φόρμουλες που να τον προσδιορίζουν. Είναι όμως σίγουρο αυτό; Σύμφωνα με την τριγωνική θεωρία της αγάπης, υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη έρωτα, που το καθένα τους περιλαμβάνει δύο βασικά συστατικά. Έτσι έχουμε τις ακόλουθες εξισώσεις: ρομαντική αγάπη=πάθος+οικειότητα, συμπονετική αγάπη=οικειότητα+δέσμευση και ανόητη αγάπη= πάθος+ δέσμευση. Φυσικά, η πιο αληθινή και δυνατή είναι η απόλυτη αγάπη, που αποτελείται και από τα τρία συστατικά. Αν μη τι άλλο, έτσι μπορεί και ο Αιγόκερως να αναλύσει το αίσθημά του, ώστε να ξέρει πού να το κατατάξει.

Υδροχόος

Ο Υδροχόος αναζητά την αδελφή ψυχή του στον έρωτα, ένα άτομο με το οποίο να υπάρχει σύμπτωση απόψεων, ιδεολογίας, προθέσεων. Κάποιον που να έχει την ίδια οπτική του κόσμου και παρόμοιο με εκείνον λόγο ύπαρξης. Παρόλα αυτά, η μεγάλη ομοιότητα βλάπτει σοβαρά τον έρωτα. Όπως δείχνουν οι έρευνες, δυο άνθρωποι με υπερβολικά πολλά κοινά στοιχεία, δεν έχουν πολύ μέλλον μαζί. Το ίδιο βέβαια ισχύει και με το αντίθετο, παρά τη ρήση ότι «τα αντίθετα έλκονται». Η μέση οδός είναι η καλύτερη: να υπάρχει μια κοινή βάση με ομοιότητες, αλλά και η δυνατότητα για τους δυο συντρόφους να μάθουν πράγματα ο ένας από τον άλλο.

Ιχθύες

Αν ο έρωτας είναι κάτι σαν νόμιμο ναρκωτικό, ο Ιχθύς που αγαπά τις «φευγάτες» καταστάσεις, μπορεί να εκτιμήσει ακόμα περισσότερο αυτή την πλευρά του. Το ωραίο είναι ότι η παρομοίωση του έρωτα με παραισθησιογόνο δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα. Όπως δείχνουν οι έρευνες, νευρολογικά η επίδρασή του στον εγκέφαλο μοιάζει με το «ανέβασμα» που προκαλεί η κοκαΐνη. Όταν ερωτεύεται κανείς, παράγονται στον εγκέφαλο ευφορικές χημικές ουσίες, που διεγείρουν ταυτόχρονα 12 περιοχές του. Σύμφωνα με άλλες μελέτες, οι ερωτευμένοι στα αρχικά στάδια έχουν χαμηλά επίπεδα σεροτονίνης και υψηλά κορτιζόλης, παρόμοια με τα άτομα που πάσχουν από ψυχαναγκαστικές διαταραχές, κι αυτό εξηγεί γιατί τότε συμπεριφέρονται διαφορετικά απ’ ό,τι συνήθιζαν.

Πηγή: astrologos.gr