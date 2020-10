Κοινωνία

Κύκλωμα πλαστών διαβατηρίων στο “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εμπλοκή και Αιγύπτιου αθλητή ελληνικού συλλόγου. Πως έπεσαν στα χέρια της Ασφάλειας τα μέλη του κυκλώματος.

“Χρυσές” δουλειές έκανε κύκλωμα κατασκευής και διακίνησης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, το οποίο εξαρθρώθηκε από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας του αεροδρομίου “Ελ. Βενιζέλος”. Ενδεικτικά, η ταρίφα για κάθε πλαστή ταυτότητα ήταν 3.000 ευρώ και για κάθε πλαστό διαβατήριο 5.000 ευρώ.

Αίσθηση προκαλεί, μάλιστα, το γεγονός ότι στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και το όνομα ενός Αιγύπτιου αθλητή ελληνικού συλλόγου, ο οποίος -σύμφωνα με πληροφορίες- είναι σεσημασμένος στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και για άλλα αδικήματα. Μάλιστα, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας έφτασαν σ' αυτόν, μετά από στοιχεία που βρήκαν στο σπίτι της 27χρονης Ελληνίδας φίλη του.

Το κουβάρι της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται την 1η Οκτωβρίου, όταν αστυνομικοί του “Ελ. Βενιζέλος” πέρασαν χειροπέδες σ' έναν 27χρονο Αλγερινό κι έναν 36χρονο Ιρακινό, ενώ την επομένη (2 Οκτωβρίου) συνελήφθησαν ένας 73χρονος Αλγερινός, ένας 36χρονος και μία 23χρονη -από τη Συρία αμφότεροι.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ., τα δύο πρώτα μέλη της σπείρας συναντήθηκαν στους χώρους του Αεροδρομίου με την 23χρονη και τον 36χρονο και τους εφοδίασαν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και κάρτες επιβίβασης, προκειμένου να διέλθουν και να μεταβούν σε πύλη εξόδου με προορισμό τις ευρωπαϊκές χώρες. Τους συνόδευσαν μάλιστα από κοινού ως το σημείο ελέγχου καρτών επιβίβασης.

Από την έρευνα που επακολούθησε, διαπιστώθηκε η εμπλοκή και του 73χρονου Αλγερινού, στο σπίτι του οποίου βρέθηκε μεγάλος αριθμός ταξιδιωτικών εγγράφων:

234 διαβατήρια διαφόρων χωρών

150 ταυτότητες διαφόρων χωρών

3 άδειες ικανότητας οδήγησης

32 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

15 κινητά τηλέφωνα

2 tablet

2 φωτογραφικές μηχανές

1 κάμερα

χρηματικό ποσό 6.200 ευρώ και 85 λιρών Τουρκίας

Από την περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο 27χρονος, ο 36χρονος και ο 73χρονος, είναι μέλη κυκλώματος διακινητών αλλοδαπών, τους οποίους προμήθευαν με ταξιδιωτικά έγγραφα διαφόρων χωρών, προκειμένου αυτοί είτε να αναχωρήσουν παράνομα από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και να μεταβούν σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, είτε να παραμείνουν παράνομα.