Κόσμος

Αποχωρεί το Γιαβούζ από την κυπριακή ΑΟΖ

Που κατευθύνεται το τουρκικό γεωτρύπανο.

Το γεωτρύπανο Γιαβούζ αποχωρεί από την κυπριακή ΑΟΖ.

Σύμφωνα με το philewnews.com το Γιαβούζ κατευθύνεται μαζί με ένα συνοδευτικό σκάφος προς την Τουρκία.

Όπως σημειώνει το ίδιο δημοσίευμα κατά τις συζητήσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η Άγκελα Μέρκελ είχε ζητήσει από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να μην επιμένει στο θέμα των κυρώσεων, υποσχόμενη ότι θα γίνουν κινήσεις από πλευράς Τουρκίας.

Μεταξύ των κινήσεων που είχε αναφέρει η κα Μέρκελ ότι αναμένει από την Τουρκία τη μη ανανέωση της τουρκικής Navtex και μια πιθανή αποχώρηση του ενός ή και των δύο γεωτρύπανων από την κυπριακή ΑΟΖ.

Η Λευκωσία, παρακολουθεί την πορεία του Γιαβούζ ώστε να διαπιστωθεί εάν το τουρκικό γεωτρύπανο επιστρέφει στην Τουρκία ή ένα πρόκειται για αλλαγή θέσης.