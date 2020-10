Κοινωνία

“Κόλαση” φωτιάς σε ψητοπωλείο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι φλόγες έζωσαν και το σπίτι που βρίσκεται πάνω από το κατάστημα.

Ολοσχερώς κάηκε ένα ψητοπωλείο στην Αγία Βαρβάρα μετά από φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής, μετά το κλείσιμο του.

Στο σημείο έσπευσαν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα και κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά πριν πάρει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις καθώς οι φλόγες είχαν φτάσει και στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου του σπιτιού που βρίσκεται ακριβώς από πάνω από το ψητοπωλείο.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μιλώντας στον ΑΝΤ1 δήλωσε πως πιστεύει πως πρόκειται για εμπρησμό, αν και δεν είχε δεχθεί ποτέ απειλές.