Κοινωνία

Δολοφονία στην Καλλιθέα (βίντεο)

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα είχε πρόσφατα αποφυλακιστεί.

Άγνωστοι δράστες εκτέλεσαν τα ξημερώματα στην Καλλιθέα αποφυλακισμένο 60χρονο, γνωστό με το προσωνύμιο "Απάτσι", ο οποίος είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, το θύμα δέχθηκε, λίγο πριν από τις 05:00, πυροβολισμούς στη συμβολή της λεωφόρου Θησέως με την οδό Κανακίδου. Διερχόμενοι πολίτες ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και ο 60χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στον "Ευαγγελισμό", όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Το θύμα είχε καταδικαστεί για δύο ανθρωποκτονίες, το 1995 και το 2002, ενώ είχε πρωταγωνιστήσει σε εξεγέρσεις φυλακισμένων.