Αθλητικά

Λίβερπουλ: Διασυρμός με 7 γκολ από την Άστον Βίλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλες εκπλήξεις στην αγγλική Premier League, όπου οι “μεγάλοι” δέχθηκαν ηχηρές “σφαλιάρες” και κατέγραψαν αρνητικά ρεκόρ.

Απίστευτα πράγματα γίνονται στο αγγλικό πρωτάθλημα. Το ξεκίνημα της σεζόν 2020-21 είναι άκρως... τρελό για την Premier League, με τα αποτελέσματα να έχουν εκθέσει τις “μεγάλες” ομάδες.

Η Κυριακή προσέφερε πολλές συγκινήσεις στους φιλάθλους. Η Λίβερπουλ έχασε με 7-2 από την Άστον Βίλα κι έγραψε “αρνητική” Ιστορία, καθώς από το 1953 οι πρωταθλητές είχαν να δεχτούν επτά τέρματα. Τελευταία φορά είχε συμβεί στον αγώνα Σάντερλαντ-Άρσεναλ (7-1).

Νωρίτερα, η Τότεναμ είχε διασύρει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 6-1, ενώ πριν από λίγες ημέρες η Λέστερ είχε επικρατήσει με το εντυπωσιακό 5-2 της Μάντσεστερ Σίτι στο στάδιο “Etihad”.

Τα απρόσμενα αποτελέσματα έχουν κάνει τους ποδοσφαιρόφιλους στο νησί να ελπίζουν ότι θα επιστρέψει η κανονικότητα στην Premier League. Οι ομάδες δηλαδή δεν θα κατακτούν το πρωτάθλημα με 95 βαθμούς. Παράλληλα, πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι, με τις ιδιαίτερες συνθήκες που γίνονται οι αγώνες λόγω κορονοϊού, δεν είναι απίθανο να κατακτήσει μια ομάδα-έκπληξη το πρωτάθλημα.

«Ελπίζω να δούμε μια διαφορετική Premier League. Οταν μια ομάδα κατακτά το πρωτάθλημα με 95 βαθμούς είναι εντυπωσιακό, αλλά με κάποιον τρόπο σκοτώνει την Premier League και το ενδιαφέρον του κόσμου. Ελπίζω να δούμε περισσότερες εκπλήξεις», δήλωσε με νόημα ο Τζέιμι Κάραγκερ.

Η συνέχεια σίγουρα αναμένεται εντυπωσιακή και όλοι περιμένουν την αντίδραση των “μεγάλων”.