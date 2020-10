Οικονομία

Μητσοτάκης: Η επένδυση της Microsoft αναβαθμίζει την Ελλάδα (βίντεο)

Ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό όφελος από τη δημιουργία ενός από τα πρώτα κέντρα δεδομένων της εταιρείας στην Ευρώπη.

Η Ελλάδα καθίσταται κόμβος του παγκόσμιου Cloud (υπολογιστικού «νέφους»), το οποίο αποτελεί τον πυρήνα της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη νέα επένδυση της Microsoft, που θα γίνει στην Αττική και η οποία, όπως είπε, «ταξιδεύει τη χώρα μας στον 21ο αιώνα». Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η Ελλάδα έχει τον ήλιο της, τώρα αποκτά και το cloud της».

«Παρά τα σύννεφα της πανδημίας φτάσαμε σε μια καινούρια επένδυση», επεσήμανε ο Πρωθυπουργός και υπογράμμισε ότι «η ίδρυση σε μια χώρα ενός Κέντρου Δεδομένων από μια εταιρεία όπως η Microsoft, την αναβαθμίζει ως επενδυτικό προορισμό». Εκτίμησε ότι το όφελος για την ελληνική οικονομία θα ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε βάθος δεκαετίας.

Στόχος, όπως είπε, «είναι όλοι οι Έλληνες να βρίσκονται με τους νικητές της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης», κάτι που δεν είχε συμβεί με τις προηγούμενες βιομηχανικές επαναστάσεις. Επεσήμανε ότι «η χώρα μας θα είναι μια από τις λίγες στον κόσμο που φιλοξενούν τέτοια Data Centers» και δήλωσε αισιόδοξος ότι θα υπάρξουν θετικές επιπτώσεις για την απασχόληση, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την επιστημονική έρευνα, την ανακοπή της «διαρροής εγκεφάλων» (brain drain) κ.α.

Είναι σημαντικό, όπως είπε, να αποθηκεύονται με ασφάλεια μεγάλοι όγκοι δεδομένων (bid data) στην ίδια τη χώρα μας, κάτι σημαντικό για το Δημόσιο και τους πολίτες, το οποίο αναμένεται στην πορεία να φέρει μεγαλύτερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων και χαμηλότερο κόστος, χάρη στην παραμονή των δεδομένων στην Ελλάδα.

Η αρχική συζήτηση για την επένδυση έγινε τον Ιανουάριο, στη σύνοδο του Νταβός, ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Σμιθ, όπου γνωρίστηκαν εκεί για πρώτη φορά. «Είναι πολύ πειστικός», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Microsoft και ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό, επειδή «το έκανε πιο δυνατό από οποιονδήποτε άλλον.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι ξεπεράστηκαν γρήγορα όλα τα γραφειοκρατικά εμπόδια για την υλοποίηση της επένδυσης και ευχαρίστησε τα συναρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και τον οικονομικό σύμβουλό του Αλ. Πατέλη, για τη συμβουλή τους.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Microsoft, Μπραντ Σμιθ, τόνισε πως «είναι μια σημαντική μέρα για την Ελλάδα», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «τη μεγαλύτερη επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα κατά τα 28 χρόνια της παρουσίας της στη χώρα».

Υπογράμμισε ότι η επένδυση δείχνει την εμπιστοσύνη της εταιρείας στην ελληνική οικονομία, για να επισημάνει: «Δεν το κάνουμε σε πολλές χώρες, μάλιστα το κάνουμε το 2020, μια χρονιά με προκλήσεις».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας Θεοδόσης Μιχαλόπουλος ανέφερε ότι «θα βοηθήσουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας» και επεσήμανε πως «μέσα στα Data Centers “τρέχει” η ψηφιακή οικονομία μιας περιοχής».

Το Κέντρο Δεδομένων θα λειτουργήσει ως περιφερειακό κέντρο και για τις γειτονικές χώρες.