Αθλητικά

ΠΑΟΚ: στη Φενέρμπαχτσε ο Πέλκας

Ηγεμονικό συμβόλαιο για τον παίκτη. Πόσα χρήματα θα πάρει ο ΠΑΟΚ.

Στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται από το πρωί, ο Δημήτρης Πέλκας προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Φενέρμπαχτσε.

Ο διεθνής μέσος του ΠΑΟΚ, είναι πρόθυμος να αποδεχθεί την πρόταση της τουρκικής ομάδας, που θα του αποφέρει 1,4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τριετές συμβόλαιο, ενώ ο ΠΑΟΚ θα λάβει ποσό 1,6 εκατομμύρια ευρώ.

Από την Τουρκία, επιβεβαιώνεται η είδηση πως ο Πέλκας βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και πως όταν θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του, θα μετακινηθεί από την τουρκική πόλη στην Αθήνα για να ενσωματωθεί με την εθνική ομάδα.